Ministrul Energiei: Prețul carburanților a scăzut. Cât a plătit Ivan la pompă

Bogdan Ivan și-a alimentat mașina și a tras concluzia că prețurile au scăzut.

„Acum o lună de zile era o mare psihoză, toți spuneau, vai de mine, cresc prețurile (...) astăzi când ne uităm la marile scenarii că o să fie 9- 10 lei motorina și benzina, este 7,27 benzina, motorina 7,47, chiar au scăzut prețurile”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a explicat ce măsuri au luat autoritățile pentru a opri creșterea prețurilor ca urmare a crizei provocate de scandalul Lukoil.

„Prețul carburanților a scăzut! Nu voi permite ca românii să plătească prețuri la pompă nejustificate și exagerate, mai ales în prag de sărbători! Luna trecută, prețul motorinei a depășit pragul psihologic de 8 lei/litru, în contextul situației Lukoil. Am spus că voi verifica toate creșterile nejustificate. Am cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice, să analizeze și să dispună măsurile necesare pentru a rezolva această problemă”, a precizat ministrul Energiei.

Mesajul a fost transmis pe Facebook.

(sursa: Mediafax)