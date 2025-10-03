Bolojan: Alegerile pentru PMB trebuie organizate cât mai repede, dar nu cu prețul ruperii coaliției

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o conferință de presă, că Guvernul este pregătit să emită hotărârile necesare pentru organizarea alegerilor din Capitală, însă a subliniat că acest pas depinde de ajungerea la o „poziție comună” în cadrul coaliției de guvernare.

„Chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, astfel încât Bucureștiul să aibă un primar cu un mandat stabil, nu putem forța lucrurile. Dacă nu se ajunge la un acord, nu facem decât să tensionăm și mai mult situația din coaliție, ceea ce nu cred că ar fi bine”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că un interimat, indiferent de instituție, „nu are autoritatea unui ales cu votul direct al cetățenilor”, dar a insistat asupra faptului că prioritățile politice și consensul în coaliție trebuie să fie respectate pentru a evita blocaje suplimentare.

Întrebat despre natura „poziției comune” pe care o așteaptă, șeful Guvernului a precizat că aceasta vizează atât stabilirea unui candidat comun, cât și agrearea unei date clare pentru scrutin.

Postul de primar general al Capitalei a devenit vacant după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al României.

(sursa: Mediafax)