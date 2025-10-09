Bolojan amenință primarii: „Vom publica lista cu restanțierii la plată. Neplata CAS și CASS atrage răspundere penală directă”

Șeful Guvernului a precizat că diferența dintre sprijinul acordat legal și practicile abuzive este clară:

„Una este un sprijin legitim, pe care trebuie să îl acorzi, de exemplu, direcțiilor de protecție a copilului, într-o anumită marjă, și alta este obiceiul unor primării de a lăsa descoperite cheltuielile”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că neachitarea contribuțiilor sociale (CAS și CASS) sau reținerea sumelor la sursă fără virare către bugetul de stat implică răspundere penală directă:

„Dacă reții și nu plătești CAS sau CASS mai multe luni la rând, ai răspundere penală directă pentru acest lucru”, a subliniat Bolojan.

Acesta a adăugat că perioada în care Guvernul „stingea incendiile provocate local” a luat sfârșit:

„Sper ca toți aleșii locali să înțeleagă că vechile practici, prin care Guvernul intervenea ca un pompier pentru a acoperi lipsa de fonduri — adesea premeditată — nu vor mai funcționa. Fiecare primar trebuie să-și gestioneze corect bugetul, pentru că nu mai există resurse care să acopere lipsa de eficiență sau de predictibilitate în cheltuieli”, a conchis premierul României.