Bolojan, despre creșterea salariului minim: Ar fi o contradicție

de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   15:15
Sursa foto: Hepta/Ilie Bolojan

Ar fi o contradiție între ceea ce am hotărât până acum și creșterea salariului minim, a spus vineri premierul Ilie Bolojan.

Întrebat despre creșterea salariului minim, premierul Ilie Bolojan a spus că, în perioada următoare, probabil că în două săptămâni, se va închide această discuție.

„Dacă vă aduceți aminte, unul din lucrurile care au fost decise pentru anul viitor este plafonarea de salarii și de pensii în sectorul public. În condițiile în care crește salariul minim, el impactează, pentru că în anumite zone, nivelul de salarii se raportează la salariul minim în sectorul public. Ar fi o contradiție între ceea ce am hotărât până acum și această creștere de salariu minim, pe de o parte”, a declarat premierul la Radio România Actualități.

Pe de altă parte, el spune că în sectorul privat sunt contracte colective de muncă bazate pe salariul minim: „El ar avea un efect în cascadă, care ar impacta total asupra firmelor”.

„Acestea sunt, să spunem, aspectele care au stat la baza unei discuții de principiu pe care am avut-o, pentru a încerca să păstrăm acest salariu minim la valoarea de anul acesta”, a mai spus Ilie Bolojan.

Subiecte în articol: bolojan crestere salariul minim
