După BRD, o altă bancă anunță că va contesta amenzile anunțate de Consiliul Concurenței

CEC Bank anunță luni, într-un comunicat de presă, că va contesta în instanță, inclusiv cele europene, amenda de 332,98 milioane de lei primită de la Consiliul Concurenței în urma investigației privind ROBOR.

„CEC Bank ia act cu profundă îngrijorare și este în dezacord total față de decizia Consiliului Concurenței de a sancționa cele 10 bănci din România care participă la procesul de fixing al pieței, decizie pe care o considerăm profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid și bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piață”, se arată în comunicatul emis de bancă.

Totodată, CEC Bank a respins acuzațiile de manipulare a ratei ROBOR, afirmând că rata este calculată conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR.

„Activitatea CEC Bank pe piața monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă și conformă cu cadrul legal și regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naționale a României și cu standardele europene aplicabile instituțiilor de credit. Reiterăm faptul că transparenţa nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcţională inerentă a sistemului de fixing şi o cerinţă legală a Băncii Naționale a României. Observăm în acest context un conflict instituţional între Consiliului Concurenţei și Banca Națională a României, ca administrator al indicelui și al mecanismului ROBOR, (…) o rată de referință calculată pe baza cotațiilor transmise de băncile participante, conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR”, mai precizează CEC Bank în comunicatul emis.

În plus, banca susține că amenda este „absolut inacceptabilă” și că „în absența unor probe clare, directe și incontestabile ale unui comportament anticoncurențial”, amenda este arbitrară și de natură să afecteze grav stabilitatea unui sector bancar care finanțează economia reală a României.

„Amenda reprezintă unul dintre cele mai severe niveluri de penalizare prevăzute de legislația concurenței. Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absența unor probe clare, directe și incontestabile ale unui comportament anticoncurențial, este arbitrară și de natură să afecteze grav stabilitatea unui sector bancar care finanțează economia reală a României. Suntem convinși că o instanță independentă va evalua acest caz în mod obiectiv, pe baza probelor reale și a standardelor juridice aplicabile — și că decizia Consiliului Concurenței nu va rezista unui control judiciar riguros”, se mai arată în comunicat.

Banca a adus în discuție o investigație similară demarată de Consiliul Concurenței în anul 2008, când nu a fost găsit niciun indiciu de încălcare.

„Într-un mod similar, în 2008 Consiliul Concurenţei a investigat exact aceeaşi speţă, în

acelaşi cadru legal, concluzia fiind că nu s-a găsit niciun indiciu de încălcare”, mai spune CEC Bank.

Duminică seara, BRD a reacționat la amenzile anunțate de Consiliul Concurenței, care vizează zece bănci acuzate de încălcarea normelor de concurență în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Banca a anunțat, într-un comunicat, că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenței.

„BRD a luat cunoștință de anunțul public al Consiliului Concurenței privind decizia în cadrul investigației referitoare la mecanismul de stabilire a ratei ROBOR în raport cu cele 10 bănci comerciale participante și își exprimă dezacordul ferm față de concluziile acesteia. După comunicarea deciziei și analiza considerentelor pe care se întemeiază, banca va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenței”, se arată în comunicat.

Reprezentanții băncii arată că „impactul reputațional generat de această decizie afectează percepția asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea și capacitatea lui de a finanța economia sunt esențiale”.

Consiliul Concurenței a sancționat, duminică, zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru încălcarea normelor de concurență în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

„Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR și este bazată, desigur, pe constatarea încălcării regulilor de concurență, nu a altor norme”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Investigația a fost declanșată la sfârșitul anului 2022 și a parcurs toate procedurile de analiză și control, inclusiv etapa obligatorie de avizare prevăzută în cadrul mecanismului de cooperare cu Comisia Europeană, având în vedere constatarea încălcării TFUE.

Care sunt cele zece bănci amendate

Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;

UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

(sursa: Mediafax)