Brigada Rutieră: 26 de şoferi care au făcut drifturi au fost amendaţi noaptea trecută

"Având în vedere condiţiile meteo nefavorabile, pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaţie şi impunerea respectării normelor rutiere, în noaptea de 1 spre 2 februarie, poliţiştii Brigăzii Rutiere au desfăşurat o acţiune tematică în mai multe zone de interes operativ aflate pe raza de competenţă", a informat, luni, Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.



Au fost aplicate 30 de sancţiuni de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 27.700 lei, pentru comportament agresiv în trafic.



"Poliţiştii rutieri au identificat şi sancţionat 26 de conducători de autovehicule care au adoptat un comportament agresiv, respectiv au realizat intenţionat derapaj controlat în vederea întoarcerii sau rotirii vehiculului - aşa-numitele 'drifturi'", arată sursa citată.

AGERPRES