x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Brigada Rutieră: 26 de şoferi care au făcut drifturi au fost amendaţi noaptea trecută

Brigada Rutieră: 26 de şoferi care au făcut drifturi au fost amendaţi noaptea trecută

de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   16:45
Brigada Rutieră: 26 de şoferi care au făcut drifturi au fost amendaţi noaptea trecută
Sursa foto: Au fost aplicate 30 de sancţiuni de sancţiuni contravenţionale pentru comportament agresiv în trafic

Poliţiştii rutieri au identificat şi sancţionat 26 de şoferi care au făcut drifturi pe zăpadă în noaptea de duminică spre luni.

"Având în vedere condiţiile meteo nefavorabile, pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaţie şi impunerea respectării normelor rutiere, în noaptea de 1 spre 2 februarie, poliţiştii Brigăzii Rutiere au desfăşurat o acţiune tematică în mai multe zone de interes operativ aflate pe raza de competenţă", a informat, luni, Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.

Au fost aplicate 30 de sancţiuni de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 27.700 lei, pentru comportament agresiv în trafic.

"Poliţiştii rutieri au identificat şi sancţionat 26 de conducători de autovehicule care au adoptat un comportament agresiv, respectiv au realizat intenţionat derapaj controlat în vederea întoarcerii sau rotirii vehiculului - aşa-numitele 'drifturi'", arată sursa citată.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: brigada rutiera soferi drifturi amendati
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri