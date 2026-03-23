Cum vrea Bucureștiul să scape de graffiti. Anunțul primarului Ciucu

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri pe această temă la care au fost invitaţi ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, primarii de sector, parlamentari din comisiile de cultură şi reprezentanţi ai organizaţiilor de profil.

Potrivit acestuia, nu este posibilă supravegherea continuă a fiecărei clădiri din oraș, iar cei care desenează sau vandalizează fațadele scapă, de cele mai multe ori, fără sancțiuni serioase.

Ciucu a afirmat că, chiar și în situațiile în care autorii sunt prinși de polițiștii locali, în „99% din cazuri” judecătorii manifestă indulgență, pe motiv că cei implicați sunt copii.

“Legiuitorul şi-a dat seama la un moment dat că vandalismul ne costă milioane şi milioane de lei. Igienizarea, reparaţiile costă mult. Problema este cât se poate de serioasă. Şi a încadrat vandalismul în zona penală. Dar degeaba, 99% dacă nu chiar 100% dintre cazurile de vandalism sunt tolerate de către judecători şi nimeni nu păţeşte absolut nimic. Nu există nicio consecinţă”, a precizat primarul.

În opinia sa, lipsa unor pedepse semnificative încurajează repetarea acestor fapte și face ca eforturile administrației de a combate fenomenul să aibă rezultate limitate.

Edilul a atras atenția și asupra costurilor ridicate generate de curățarea clădirilor afectate. Acesta a subliniat că îndepărtarea graffiti-ului este mult mai scumpă decât realizarea lui, ceea ce pune o presiune suplimentară pe bugetele locale și pe proprietarii imobilelor vandalizate.

Declarațiile vin în contextul în care Primăria Capitalei a inițiat un regulament care ar permite îndepărtarea sistematică a graffiti-ului și a înscrisurilor de tip tagging de pe clădiri. Ciucu atrage însă atenția că, în prezent, procedura de intervenție este extrem de greoaie, deoarece autoritățile locale au nevoie de avize, autorizații și proiecte de intervenție semnate de arhitecți înainte de a putea curăța fațadele afectate.

Edilul susține că această birocratie încetinește considerabil reacția administrației și reduce eficiența măsurilor de descurajare. „În alte țări se intervine în 24/48 de ore pentru descurajare și zădărnicire. (…) Voi cere celor prezenți o soluție! Ministerul Culturii, Parlamentul, sistemul de justiție, cu toții au un rol important să dezlege mâinile primarilor și să ne lase să facem treabă”, a declarat Ciucu.

În sprijinul soluțiilor propuse, primarul a publicat și un clip video care arată cum graffiti-ul poate fi îndepărtat cu ajutorul laserului.

Pe 17 martie, Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un program destinat curățării graffiti-ului și a afișajului neautorizat de pe fațadele clădirilor din zonele construite protejate. Potrivit proiectului, proprietarii care se înscriu în program vor beneficia de acoperirea a 80% din costurile lucrărilor, pe baza unui deviz întocmit de Administrația Străzilor, în timp ce diferența de 20% va fi suportată de beneficiari.

Municipalitatea va elabora documentațiile tehnice și va obține toate avizele și autorizațiile necesare, costurile aferente urmând să fie acoperite integral din bugetul local. Proprietarii sau administratorii imobilelor notificate vor putea alege fie să curețe fațadele pe cont propriu, în regim de conformare voluntară, fie să se înscrie în program, astfel încât intervenția să fie realizată de autoritatea locală. Cei care nu se conformează riscă sancțiuni contravenționale aplicate de Poliția Locală.

În perimetrul vizat de program, autoritățile anunță și introducerea unui sistem integrat de monitorizare, care va include patrule active și supraveghere video, precum și campanii publice de informare și conștientizare, menite să reducă actele de vandalism urban.

(sursa: Mediafax)