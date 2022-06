Bucureştiul se alătură oraşelor europene care găzduiesc turneul "Life Will Win", dedicat Ucrainei

Turneul se desfăşoară în principalele pieţe ale unor mari capitale sau oraşe europene din Polonia, Cehia, Austria, Germania, Italia sau Spania, care vor deveni spaţiu de manifestare pentru muzica şi cultura ucraineană, a anunţat, joi, Primăria Municipiului Bucureşti.



Concertul de la Bucureşti are loc sâmbătă, 18 iunie, ora 19,00, în Piaţa "George Enescu", la iniţiativa Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti şi ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, a precizat un comunicat de presă al PMB.



Participarea la eveniment este liberă, dar în timpul evenimentului se pot face donaţii prin scanarea unui cod QR. Toate fondurile strânse în timpul concertelor vor fi donate pentru acoperirea nevoilor umanitare ale Ucrainei.



'Turneul European "Life Will Win" îşi propune să unească europenii şi ucrainenii din străinătate şi să strângă fonduri pentru a sprijini Ucraina, care în prezent îşi apără nu doar propria libertate, ci şi securitatea şi viitorul democratic şi liber pentru întreaga Europă', spun organizatorii.



Turneul a debutat în Polonia, la Varşovia, cu două concerte, în 10 şi 12 iunie, şi a strâns până acum mii de oameni. Pe harta evenimentului au fost incluse mari capitale şi oraşe europene, printre care: Praga (Cehia) - 13 iunie, Budapesta (Ungaria) - 16 iunie, Viena (Austria) - 17 iunie, Bucureşti (România) - 18 iunie, Berlin (Germania) - 20 iunie, Florenţa (Italia) - 21 iunie, Madrid (Spania) - 22 iunie şi Cascais (Portugalia) - 23 iunie.



Pe scena "Life Will Win" vor evolua artişti cunoscuţi nu doar în Ucraina, ci şi dincolo de graniţele acesteia: MONATIK, Vopli Vidopliasova, Pianoboy, Wellboy, Alina Pash şi alţii, iar cei prezenţi vor putea asculta cele mai emoţionante melodii din "Evening Quarter" interpretate de actorii Kvartal 95 Studio, o celebră companie ucraineană, creatoare a numeroase programe umoristice foarte apreciate.



Gazdele concertelor vor fi actori ai Kvartal 95 Studio, alături de Yevhen Koshovy, Olena Kravets, Oleksandr Pikalov şi prezentatoarea şi actriţa TV ucraineană Daria Tregubova.