Jurnalul.ro Ştiri Observator Prima ședință pentru bugetul local 2026

de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   19:30
Sursa foto: Guvern/La discuții a participat și prim-ministrul Ilie Bolojan

Guvernul analizează nivelurile de repartizare a impozitelor către autoritățile administrației publice locale în vederea elaborării bugetului de stat pentru 2026. La prima ședință a Grupului de lucru, s-a conturat susținerea pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit la nivel local.

Miercuri, la sediul Guvernului, a avut loc prima ședință a Grupului de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale.

La discuții a participat și prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ședința, condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna, coordonatorul Grupului de lucru, a reunit reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, precum și reprezentanți ai formațiunilor politice din cadrul coaliției guvernamentale, de la toate nivelurile administrativ-teritoriale – consilii județene, municipii, orașe și comune.

Misiunea Grupului de lucru este de a analiza nivelurile de repartizare a impozitelor către autoritățile administrației publice locale, oportunitatea eventualelor modificări, modul de aplicare și impactul acestora, în vederea fundamentării deciziilor guvernamentale privind elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026.

„Prima reuniune a avut ca obiectiv centralizarea punctelor de vedere de la nivelul formațiunilor politice privind necesarul de finanțare la nivel local și cotele de repartizare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată. În urma discuțiilor, s-a conturat o susținere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanțare a administrației publice locale, fiind, în același timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce privește reducerea treptată a presiunii asupra bugetului național a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată. Am convenit ca Ministerul Finanțelor să realizeze simulări pe baza mai multor scenarii, urmând ca, în baza acestor analize, să fie inițiat dialogul cu structurile asociative ale autorităților publice locale. Obiectivul Guvernului este construirea unui buget echilibrat, care să susțină dezvoltarea comunităților locale, în paralel cu consolidarea fiscal-bugetară și continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar”, a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna la finalul reuniunii.

(sursa: Mediafax)

 

 

Subiecte în articol: buget analiza guvern
