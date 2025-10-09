Bucureștiul se luminează inteligent și economic. Peste 7.800 de corpuri LED noi, finanțate din fonduri europene. Capitala va economisi anual aproximativ 5,4 milioane lei la factura de energie

„Am finalizat achiziția a 7.822 de corpuri de iluminat LED, cu sistem de telegestiune integrat, finanțate integral din fonduri nerambursabile în valoare de 50 milioane lei, obținute de la Administrația Fondului pentru Mediu”, a transmis Bujduveanu.

Potrivit edilului, „prin înlocuirea vechilor lămpi cu sodiu cu tehnologie LED, orașul va economisi anual aproximativ 5,4 milioane lei la factura de energie".

Noile sisteme vor fi instalate pe 34 de artere principale din Capitală, inclusiv Nicolae Titulescu, Banu Manta, Beijing, Caranfil, Aerogării, Pantelimon, Liviu Rebreanu, Aviatorilor, Floreasca, Pipera, Expoziției, Plevnei, 1 Decembrie 1918, Buzești, Grozăvești și Geniului.

„În 2024, am modernizat iluminatul pe 15 artere mari (Drumul Taberei, Turda, Calea Griviței, Bucureștii Noi etc.), prin instalarea a 4.830 corpuri LED, finanțate din 25 milioane lei fonduri nerambursabile și 5 milioane lei din bugetul local”.

Primarul general interimar a subliniat beneficiile proiectului. „Reducem consumul de energie cu 60%, scădem emisiile de gaze cu efect de seră și creștem siguranța și confortul urban".

››› Vezi galeria foto ‹‹‹