Burduja: Curtea de Apel Cluj-Napoca a decis suspendarea acordului de mediu pentru Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa

"Astăzi, Curtea de Apel Cluj-Napoca a decis suspendarea acordului de mediu pentru Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa, un proiect finalizat în proporţie de peste 90% şi în grafic să fie pus în funcţiune în noiembrie anul acesta. Ar fi fost, astfel, prima hidrocentrală finalizată după trei decenii, investiţie începută înainte de 1990. Deşi am câştigat pe fond anterior, astăzi am luat act cu regret de decizia instanţei de apel. Este o decizie "temporară", pentru că urmează judecarea privitoare la anularea acordului de mediu pentru hidrocentrala Răstoliţa, cu termen fixat pentru 24 iunie. Rămânem încrezători că putem câştiga, ceea ce ar debloca - din nou - acest proiect strategic", a subliniat Burduja.



Potrivit oficialului, valoarea investiţiei în hidrocentrala Răstoliţa este de 11,77 miliarde de lei, "sumă care riscă să devină prejudiciu din buzunarele fiecărui român dacă proiectul nu este finalizat".



"În perioada 2019-2024, din cauza blocajelor generate prin litigii în serie de 2-3 asociaţii de mediu (între care Declic şi Bankwatch), Hidroelectrica a pierdut anual 317.140 MWh/an energie neprodusă. Valoarea totală a acestei pierderi se ridică la aproximativ 190 milioane euro pentru Hidroelectrica şi 253 milioane euro pentru statul român, care a trebuit să compenseze prin importuri scumpe de energie. În total, pierderea totalizează 443 milioane euro", a menţionat ministrul de resort.



Acesta s-a declarat optimist în perspectiva procesului din 24 iunie, când se va judeca fondul cauzei. "Vom demonstra că acordul de mediu a fost emis legal, aşa cum am reuşit şi pe fond, în procesul câştigat anterior. Şi vom duce la bun sfârşit această investiţie strategică", a arătat Burduja.

AGERPRES