Burduja: Încă 2751 MW noi capacități de producție de energie vor fi realizate prin mecanismul CfD

„Când am preluat Ministerul Energiei am promis să revitalizez investițiile, după foarte mulți ani de stagnare, și să atragem bani europeni fără precedent pentru sectorul energetic. Așa am ajuns ca, după 2 ani de activitate zi de zi în minister, când am făcut bilanțul, să centralizăm 14 miliarde de euro fonduri nerambursabile, la care se adaugă cofinanțările beneficiarilor, probabil peste 25 miliarde de euro în total — bani pe care i-am pus să lucreze pentru dezvoltarea energetică a țării. 3 miliarde de euro sunt fonduri europene obținute exclusiv pentru mecanismul CfD (Contracte pentru Diferență), care au scopul de a construi noi parcuri fotovoltaice și eoliene în România. Energie ieftină și curată. Anul trecut am organizat prima licitație CfD și am semnat contracte pentru 1528 MW eolian și solar. Acea primă rundă a fost un succes, atribuindu-se toată capacitatea scoasă la licitație, iar prețurile minime au fost cu 35-40% mai mici față de prețurile maximale de exercitare”, spune Sebastian Burduja pe Linkedin.

Aesta afirmă că atunci a promis să nu se oprească și să organizeze a doua rundă de licitație.

„În data de 12 mai, cu aproximativ o lună înainte de încheierea mandatului, am lansat a doua licitație, iar astăzi (miercuri - n.r.) avem rezultatele. 1488 MW noi în parcuri fotovoltaice și 1263 MW noi în parcuri eoliene se vor construi în România în următorii ani. Rezultatul la licitația pentru capacitățile fotovoltaice este efectiv spectaculos, prețurile licitate de investitori fiind mai mici cu aproximativ 20% față de cele înregistrate anul trecut la prima licitație, iar cel mai mic preț care a fost licitat este cu 50% mai mic față de prețul maximal! Sunt rezultate care ne-au depășit așteptările. Asta înseamnă transparență, concurență pe bune, licitații corecte. Asta înseamnă să îți asumi să faci lucruri care nu s-au mai făcut niciodată în România, așa cum este mecanismul CfD. Succesul acestor două runde, din care vor rezulta 4279MW noi pentru energia României, confirmă că nu m-am luptat degeaba cu toți cei care voiau să anulăm acest mecanism de investiții, cu bani europeni”, mai spune Burduja.

Fostul ministru reafirmă faptul că singura soluție pentru a avea prețuri mici la energie este să se investească masiv în noi capacități de producere.

„În 2024 am pus în funcțiune noi capacități de producere mai mult decât s-au pus în 8 ani dinainte la un loc. Iar la stocare, aproape inexistentă la începutul mandatului meu, am avut o creștere fulminantă, de 25 de ori, de la 16 MWh la 404,9 MWh. Asta este calea de urmat și pe mai departe, iar roadele se vor vedea din plin în următorii ani”, mai spune Burduja.

(sursa: Mediafax)