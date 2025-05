Tăieri de cheltuieli la ministerul Energiei! Un sfert dintre angajații Ministerului Energiei vor fi dați afară

„Ministerul Energiei implementează integral măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare, asumate la nivel guvernamental, așa cum a anunțat încă din luna ianuarie. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea instituției a fost aprobat în ședința de guvern de joi, după parcurgerea tuturor pașilor procedurali, și vizează o administrație publică mai suplă, mai eficientă și mai aproape de interesul cetățeanului. Această reorganizare nu este doar o ajustare tehnică, ci o schimbare de viziune asupra modului în care trebuie să funcționeze instituțiile statului. Într-un context în care presiunile bugetare sunt reale și în creștere, Ministerul Energiei răspunde cu fapte, nu cu promisiuni, devenind un model de responsabilitate și reformă administrativă”, potrivit unui comunicat de presă.

„Am spus că facem reformă și o facem, așa cum am promis. Fără scuze, fără amânări. Reorganizarea Ministerului Energiei este dovada că statul poate să strângă cureaua, exact cum o face fiecare român în vremuri grele. Este o chestiune de bun simț și de respect ca, înainte să cerem cetățenilor și companiilor să facă economii, să dăm acest exemplu dinspre sectorul public. Am redus drastic funcțiile de conducere, cu o treime, am eliminat posturi de execuție și am simplificat structura administrativă. Rezultatul? Un minister mai suplu, mai eficient și mai hotărât să livreze rezultate. Facem economie de peste 10 milioane lei anual și arătăm că performanța în administrație nu înseamnă birocrație, ci responsabilitate.

România are nevoie de o administrație publică orientată către performanță și eficiență. Reorganizarea Ministerului Energiei este un angajament respectat și o dovadă că putem face mai mult cu mai puține resurse, dacă există voință politică și curaj administrativ. Prin aceste măsuri, dovedim că reforma este posibilă și că statul poate deveni mai eficient, fără să afecteze funcționarea sa esențială. Ministerul Energiei va continua să livreze rezultate concrete, în ciuda reducerilor de personal, pentru că ne bazăm pe profesionalismul și implicarea celor care rămân în slujba cetățenilor”, spune Sebastian Burduja.

El afirmă că a dat ocazia oamenilor performanți să rămână și să fie recunoscuți pentru munca lor.

„Un funcționar public care nu își face treaba generează frustrare și demotivare în rândul colegilor săi care vor să performeze. De aceea, sunt convins că vom reuși să facem, ca minister, mai mult bine cu mai puține resurse. Menționez și ca Ministerul Energiei era, chiar dinainte de această reorganizare, unul dintre cele mai suple ministere din arcul guvernamental. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la efortul de reorganizare, deloc simplu în contextul actual, precum și Prim-ministrului interimar Cătălin Predoiu, care a aprobat astăzi în ședința de guvern propunerea noastră de act normativ”, adaugă Burduja.

El precizează că, în urma reorganizării, din totalul actual de 393 de posturi, Ministerul Energiei va desființa 91 de poziții, adică o reducere de 23% din personal.

Aceasta include, printre altele, un post vacant de demnitar (secretar de stat), două posturi vacante aferente cabinetului acestuia și 72 de posturi vacante, dintre care un post de înalt funcționar public (secretar general adjunct), șase posturi de funcții publice de conducere, 63 posturi de execuție (funcții publice) și două posturi de personal contractual de execuție. De asemenea, include 16 posturi ocupate, dintre care nouă funcții publice de execuție și șapte posturi de personal contractual.

Potrivit comunicatului, din luna ianuarie alte 24 de persoane au plecat voluntar din cadrul instituției, iar posturile rămase vacante în consecință sunt acum desființate.

„Reducerea funcțiilor de conducere este de 35%, iar cheltuielile salariale ale instituției vor scădea cu 25% – ceea ce înseamnă economii de peste 10 milioane de lei anual. Reorganizarea nu vizează doar reducerea de posturi, ci și optimizarea activității interne. Structurile administrative redundante au fost eliminate, iar procesele de lucru au fost revizuite pentru a crește eficiența și transparența”, se arată la finalul comunicatului.

