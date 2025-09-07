Burduja, semnal de alarmă: Parlamentul se zbate la sub 10% cotă de încredere

„Ore lungi astăzi în Parlamentul României. Moțiunile de cenzură ar trebui să fie momente de substanță, cu dezbateri pe bune, argumente și cifre. În fapt, au fost doar un prilej pentru o țară întreagă să constate — sper — diferența dintre fapte și vorbe, dintre fond și forme, dintre soluții și populism, dintre asumare și lașitate, dintre unitate și dezbinare”, a spus Burduja.

Potrivit deputatului, România a rămas „de partea bună a istoriei”. România trebuie să meargă înainte cu fapte concrete, integritate și curaj, pentru a ne face bine. De acest lucru, se ocupă Ilie Bolojan, a scris Burduja.

„În tot acest timp, Parlamentul, templul democrației, se zbate la sub 10% cotă de încredere. Și se prăbușește în fiecare zi în mediocritate și circ. Aici ar trebui să ajungă 'elita' — oameni corecți, cu școala făcută la zi, specialiști cu idei de dezvoltare, profesioniști respectați. Au devenit excepția, nu regula. Apuse sunt vremurile în care lideri de talia lui Nicolae Iorga și Ionel Brătianu se duelau pe principii? Răsfoiesc, din când în când, volumele cu dezbateri parlamentare din trecut, cu gândul că țara noastră merită mai mult”.

Sebastian Burduja mai precizează că pentru cei care gândesc la fel există o singură chemare: să se implice. Parlamentul reflectă exact societatea românească a zilelor noastre. Sunt prea mulți oameni buni, competenți și integri care aleg să rămână pe margine, din resemnare, teamă sau comoditate. Aceasta ne costă pe toți.

„Și nu, nu toți politicienii sunt la fel. Și da, e nevoie de toți. Dreptul de a critica este simetric cu obligația de a ne implica. Înainte, împreună”, conchide deputatul.

(sursa: Mediafax)