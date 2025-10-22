Camera Deputaților a adoptat legea privind armata voluntară

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că inițiativa are ca scop întinerirea rezervei operaționale a Armatei Române și a subliniat că nu este vorba despre un serviciu militar obligatoriu.

Participanții vor beneficia de cazare, hrană, echipament, instruire și soldă lunară, iar la final vor primi o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute.

„Mulțumesc parlamentarilor care au votat astăzi proiectul de lege, România are nevoie de el, Armata are nevoie de el. Proiectul este menit să întinerească rezerva operațională a Armatei Române, se adresează tinerilor între 18 și 35 de ani. Subliniez, este vorba de serviciu voluntar, nu este nimic obligatoriu. Armata Română este o armată de profesioniști și va continua să fie așa. Deschidem o oportunitate pentru tineri, să se pregătească, voluntar și să fie remunerați de către statul român, după care vor intra în rezerva operațională”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Proiectul urmează să fie dezbătut și de Senat, astfel încât programul să poată fi aplicat din 2026. Potrivit unui sondaj INSCOP, 74% dintre români susțin introducerea stagiului militar voluntar.

(sursa: Mediafax)