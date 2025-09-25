Cancerul va ucide 18 milioane de oameni în 2050, cu 75% mai mult decât acum

Studiul arată că 30,5 milioane de persoane vor primi un diagnostic de cancer în 2050, iar 18,6 milioane vor muri din această cauză.

Peste jumătate din cazurile noi și două treimi din decese vor avea loc în țările sărace și cu venituri medii.

În 2023, decesele prin cancer au ajuns la 10,4 milioane, iar cazurile noi la 18,5 milioane la nivel global - creșteri de 74% și respectiv 105% față de 1990.

Cancerul de sân a fost cel mai diagnosticat, iar cancerul pulmonar principala cauză de deces.

Cercetarea relevă că 42% din decesele prin cancer din 2023 au fost cauzate de factori de risc modificabili. Tutunul rămâne principalul vinovat, contribuind la 21% din decesele globale prin cancer. La bărbați, 46% din decese au fost asociate cu factori de risc evitabili, comparativ cu 36% la femei.

„Cancerul rămâne un factor important care contribuie la povara bolilor la nivel global", a declarat autoarea principală, dr. Lisa Force de la Universitatea din Washington.

Ea a subliniat că țările cu resurse limitate vor fi disproporționat afectate.

Studiul evidențiază disparități majore: în timp ce țările bogate au redus ratele de mortalitate, țările sărace au văzut creșteri de 24-29% la incidența standardizată pe vârstă.

