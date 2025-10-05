Când va interzice Bolojan cumulul pensie-salariu?

Premierul a anunțat că Executivul lucrează la o variantă constituțională solidă, menită să reziste eventualelor contestații în fața Curții Constituționale.

„Suntem pe cale să găsim formula constituțională”

În cadrul conferinței de prezentare a bilanțului după primele 100 de zile de guvernare, premierul Ilie Bolojan a declarat că interzicerea cumulului pensie-salariu va fi inclusă în al treilea pachet de reforme fiscal-bugetare, programat pentru adoptare până la sfârșitul lunii octombrie.

„Interdicția cumulului pensiei cu salariul e un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică.

Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”,

a explicat Bolojan.

Deși ideea nu este nouă — în trecut au existat mai multe încercări de a introduce această măsură — toate au fost blocate de Curtea Constituțională, care a considerat că astfel de interdicții contravin dreptului la muncă.

Guvernul Bolojan încearcă acum o variantă care să respecte principiile constituționale, dar care să elimine posibilitatea ca o persoană să primească simultan pensia de la stat și salariul dintr-o instituție publică.

Reforma administrației locale, în linie dreaptă

Premierul a confirmat că măsura privind cumulul pensie-salariu va fi însoțită de alte reforme importante, inclusiv reorganizarea administrației locale — un subiect aflat în discuții avansate între partidele din Coaliție.

„Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor.

Dacă era un singur partid la guvernare, sigur anumite decizii se luau mai repede.

Dar asta e realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea e bună, pentru că pot ieși cele mai bune idei”,

a spus Bolojan. Citește pe Antena3.ro Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai

Chiar dacă ritmul a fost încetinit de dezbateri politice, premierul susține că detaliile legate de reorganizarea administrativă sunt aproape finalizate, urmând ca săptămâna viitoare să fie stabilită forma finală a pachetului de reforme.

Termen: finalul lunii octombrie

Bolojan și-a exprimat încrederea că în următoarele două săptămâni Guvernul va reuși să adopte noul pachet fiscal-bugetar, care va include și interdicția cumulului pensie-salariu.

„Cu cât mai repede se clarifică aspectele legate de administrația centrală și celelalte puncte din pachet, cu atât mai bine.

Sper ca în următoarele două săptămâni să avem acest pachet și să-l adoptăm în această lună”,

a subliniat premierul.

Măsura, amânată anterior din lipsa unui acord politic

Inițial, prevederea privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat trebuia inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Din cauza neînțelegerilor dintre partidele din Coaliție, aplicarea ei a fost însă amânată.

Acum, premierul Bolojan susține că există consens politic și voință administrativă pentru adoptarea unei măsuri clare, aplicabile și, mai ales, constituționale.