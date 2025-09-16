Care sunt prioritățile lui Nicușor Dan pentru România

„Prima este de a contribui și eu la echilibrul acestei coaliții ”, a explicat Nicușor Dan, luni seara, în timpul unui interviu acordat Atena 3 CNN.

A doua „este toată discuția care ține de securitate”, inclusiv discuțiile despre finanțarea marilor proiecte și corelarea cu partenerii, a adăugat Nicușor Dan.

„A treia este de a defini o strategie economică... care se referă la energie, la investiții, strategia noastră pe resurse minerale, care sunt partenerii cum dezvoltăm inteligența artificială”, a mai spus Dan adăugând că strategia va fi conturată în interval de un an.

De asemenea, pe agenda președintelui este numirea unor noi șefi la serviciile secrete.

„Este o discuție cu liderii partidelor, este o discuție serioasă și nu vreau să o deteriorez prin afirmații pe care le fac în spațiul public (...) Nu este principala problemă, este pe locurile trei, patru”, a comentat Nicușor Dan.

Președintele a enumerat și principalele repere economice ale României în următorii ani.

„În 2026 în sfârșit vom stabiliza deficitul și vom adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. (...) În 2027 vom începe să extragem gaz din Marea Neagră (...) În 2028 vom termina autostrada care leagă Portul Constanța de vestul Europei”, a precizat președintele Nicușor Dan.

Dan despre relația cu Bolojan: Nu am voie să mă enerveze, nu regret că l-am numit

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre relația cu premierul Ilie Bolojan. Nu am am voie să mă enerveze, nu regret că l-am numit, a răspuns Dan, deși Guvernul condus de Bolojan a majorat TVA în ciuda opoziției președintelui.

Declarația a fost făcută luni seara, în timpul unui interviu acordat Antena 3 CNN. Președintele Nicușor Dan a dezvăluit faptul că Guvernul nu a respectat promisiunea de a nu crește TVA.

„Dacă vorbim despre TVA, Guvernul s-a instalat pe această promisiune, ar fi fost dificil ca eu să revin și să blochez (...) A fost parte din înțelegerea pe care s-a făcut guvernul. (...) Ulterior Guvernul a spus că numai așa putem spunând ca are alte date decât cele din momentul în care s-a făcut această promisiune”, a explicat Nicușor Dan.

El a comentat și relația pe care o are cu premierul Ilie Bolojan.

„Nu am voie să mă enerveze (...) nu (nu regret că l-am numit n.r.) , am făcut ceea ce am spus în campanie”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan despre miniștrii de la Apărare și Externe: Sunt mulțumit de activitatea lor

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre miniștrii USR de la Apărare și Externe. Sunt mulțumit de activitatea lor, a fost răspunsul șefului statului.

Răspunsul a fost prezentat în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN.

„Sunt mulțumit de activitatea lor”, a spus Nicușor Dan atunci când a fost întrebat despre ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și despre ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Președintele a oferit detalii despre relația pe care o are cu cei doi demnitari.

„Doamna ministru este foarte activă, a stabilit contacte cu toată lumea, contacte care funcționează. (...) Domnul Moșteanu, am vorbit cu dumnealui despre banii pe care-i poate accesa România prin SAFE (noul instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industriei de apărare n.r.)”, a adăugat Nicușor Dan.

El a refuzat să dea note privind activitatea celor doi miniștri.

Nicușor Dan, întrebat dacă îl schimbă pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: Nu am analizat încă

„Toate instituțiile care depind de mine, inclusiv cele în care am o participare minoritară, o să aibă o analiză. La unele nu am ajuns încă”, spune președintele României, Nicușor Dan, luni seară, la Antena3 CNN, întrebat dacă îl va schimba din funcție pe directorul SPP, Lucian Pahonțu.

„Da, pe toate instituțiile care depind de mine, inclusiv cele în care am o participare minoritară în diverse consilii de administrație, o să aibă o analiză. La unele nu am ajuns încă”, spune Nicușor Dan, întrebat dacă îl va schimba din funcție pe directorul SPP.

El a precizat că va analiza și situația conducerii SPP.

Nicuşor Dan a anunțat, în prima conferință susținută la Palatul Cotroceni, susținută în iunie 2025, că va face o evaluarea în ceea ce îl privește pe șeful SPP Lucian Pahonțu, cât și o evaluarea a activității serviciilor de informații. Președintele României a adăugat că l-a cunoscut pe Pahonțu, fiind vorba de omul care are atribuţii în privinţa securităţii sale personale şi a instituţiei.

Şeful Serviciului de Protecţie şi Pază, generalul cu patru stele, Lucian Pahonţu a fost trecut în rezervă, începând din 2 noiembrie 2024, prin decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis. Acesta a rămas la conducerea SPP. SPP este condus „de un director cu rang de secretar de stat”, iar pentru încetarea calităţii de director SPP, cu rang de secretar de stat, președintele Iohannis trebuie să emită un decret de eliberare din funcţie, a precizat instituția, într-un comunicat de presă.

Generalul Pahonțu a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la finalul anului 2005, de fostul președinte Traian Băsescu.

Nicușor Dan face noi anunțuri despre vizita sa în SUA

Președintele României, Nicușor Dan a făcut luni seara nou anunțuri despre viitoarea sa vizita în SUA. Aceasta ar putea avea loc la începutul anului viitor, a declarat Dan. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele.

„Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus Nicușor Dan, luni seara, la Antena 3 CNN.

Președintele României a spus care vor fi principalele obiective ale vizitei în SUA.

„Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari (legate de SUA n.r.), securitatea și economia. (...) Să fiți siguri că România se va duce cu toate propunerile legate de securitate ... dar mai ales cu niște propuneri concrete legate de partea economică”, a explicat Nicușor Dan enumerând domeniile de interes ale România: energia, IT-ul, resursele minerale și Inteligența Artificială.

(sursa: Mediafax)