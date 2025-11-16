„Cârnații din topor din Vâlcea”, noua vedetă gastronomică a României: produs protejat la nivel european

Ministerul Agriculturii a anunțat că produsul „Cârnați din topor din Vâlcea” au fost oficial înregistrați ca Indicație Geografică Protejată (IGP), devenind astfel al 15-lea produs tradițional românesc recunoscut de Uniunea Europeană. Totodată, alte patru preparate autohtone se află în evaluare la Comisia Europeană și ar putea primi aceeași protecție în perioada următoare.

Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 11 noiembrie 2025, moment care a stârnit mândrie și entuziasm printre producători și consumatori deopotrivă.

„Cârnații din topor din Vâlcea” — o tradiție care urcă oficial pe scena europeană

Produs cu specific local, cârnații din topor sunt realizați exclusiv în câteva comune din județul Vâlcea: Mihăești, Ocnele Mari, Frâncești, Popești, Roești, Lăpușata și Roșiile. Rețeta și metoda de lucru au rădăcini adânci în tradiția locală, iar acest element a cântărit mult în obținerea statutului de IGP.

Ingrediente simple, tehnică autentică

Pentru preparare se folosesc:

carne de porc perselată (aprox. 80% carne, 20% grăsime)

membrane naturale din porc

usturoi proaspăt

usturoi proaspăt

cimbru uscat

piper negru proaspăt măcinat

Un detaliu important: nu se adaugă aromă de fum, afumarea făcându-se exclusiv în afumătoare clasică, cu lemn de fag, după metoda tradițională.

Etapele de producție, păstrate întocmai tradiției

Procesul este controlat strict și se desfășoară doar în aria geografică autorizată:

tranșarea cărnii mărunțirea… la propriu, cu toporul sărarea uscată prepararea pastei umplerea membranelor zvântarea afumarea la rece și/sau la cald cu lemn tare

Această metodă tradițională, neschimbată de generații, este cea care oferă produsului unicitate și l-a ajutat să obțină protecție europeană.

Toate produsele românești recunoscute la nivel european (în prezent)

Magiun de Topoloveni – IGP Salam de Sibiu – IGP Novac afumat din Țara Bârsei – IGP Scrumbie afumată de Dunăre – IGP Telemea de Sibiu – IGP Cârnați de Pleşcoi – IGP Cașcaval de Săveni – IGP Salată cu icre de știucă de Tulcea – IGP Telemea de Ibănești – DOP Salată tradițională cu icre de crap – STG Plăcintă dobrogeană – IGP Pită de Pecica – IGP Salinate de Turda – IGP Sardeluță marinată – STG Cârnații din topor din Vâlcea – IGP

Ce produse ar putea primi în curând protecție europeană

Patru specialități românești se află în prezent în etapa de verificare:

Babic de Buzău

Brânză frământată de Teaca

Salam Poiana Mărului

Bere Sadu

Dacă vor fi aprobate, România își va extinde și mai mult lista produselor tradiționale recunoscute oficial în UE, consolidând prestigiul gastronomiei locale.