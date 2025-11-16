„Cârnații din topor din Vâlcea”, noua vedetă gastronomică a României: produs protejat la nivel european

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Noi 2025   •   00:10
Sursa foto: Ministerul Agriculturii

România mai adaugă o reușită pe harta gastronomiei europene.

Ministerul Agriculturii a anunțat că produsul „Cârnați din topor din Vâlcea” au fost oficial înregistrați ca Indicație Geografică Protejată (IGP), devenind astfel al 15-lea produs tradițional românesc recunoscut de Uniunea Europeană. Totodată, alte patru preparate autohtone se află în evaluare la Comisia Europeană și ar putea primi aceeași protecție în perioada următoare.

Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 11 noiembrie 2025, moment care a stârnit mândrie și entuziasm printre producători și consumatori deopotrivă.

„Cârnații din topor din Vâlcea” — o tradiție care urcă oficial pe scena europeană

Produs cu specific local, cârnații din topor sunt realizați exclusiv în câteva comune din județul Vâlcea: Mihăești, Ocnele Mari, Frâncești, Popești, Roești, Lăpușata și Roșiile. Rețeta și metoda de lucru au rădăcini adânci în tradiția locală, iar acest element a cântărit mult în obținerea statutului de IGP.

Ingrediente simple, tehnică autentică

Pentru preparare se folosesc:

Un detaliu important: nu se adaugă aromă de fum, afumarea făcându-se exclusiv în afumătoare clasică, cu lemn de fag, după metoda tradițională.

Etapele de producție, păstrate întocmai tradiției

Procesul este controlat strict și se desfășoară doar în aria geografică autorizată:

  1. tranșarea cărnii

  2. mărunțirea… la propriu, cu toporul

  3. sărarea uscată

  4. prepararea pastei

  5. umplerea membranelor

  6. zvântarea

  7. afumarea la rece și/sau la cald cu lemn tare

Această metodă tradițională, neschimbată de generații, este cea care oferă produsului unicitate și l-a ajutat să obțină protecție europeană.

Toate produsele românești recunoscute la nivel european (în prezent)

  1. Magiun de Topoloveni – IGP

  2. Salam de Sibiu – IGP

  3. Novac afumat din Țara Bârsei – IGP

  4. Scrumbie afumată de Dunăre – IGP

  5. Telemea de Sibiu – IGP

  6. Cârnați de Pleşcoi – IGP

  7. Cașcaval de Săveni – IGP

  8. Salată cu icre de știucă de Tulcea – IGP

  9. Telemea de Ibănești – DOP

  10. Salată tradițională cu icre de crap – STG

  11. Plăcintă dobrogeană – IGP

  12. Pită de Pecica – IGP

  13. Salinate de Turda – IGP

  14. Sardeluță marinată – STG

  15. Cârnații din topor din Vâlcea – IGP

Ce produse ar putea primi în curând protecție europeană

Patru specialități românești se află în prezent în etapa de verificare:

  • Babic de Buzău

  • Brânză frământată de Teaca

  • Salam Poiana Mărului

  • Bere Sadu

Dacă vor fi aprobate, România își va extinde și mai mult lista produselor tradiționale recunoscute oficial în UE, consolidând prestigiul gastronomiei locale.

