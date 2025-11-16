„Cârnații din topor din Vâlcea”, noua vedetă gastronomică a României: produs protejat la nivel european

Ministerul Agriculturii a anunțat că produsul „Cârnați din topor din Vâlcea” au fost oficial înregistrați ca Indicație Geografică Protejată (IGP), devenind astfel al 15-lea produs tradițional românesc recunoscut de Uniunea Europeană. Totodată, alte patru preparate autohtone se află în evaluare la Comisia Europeană și ar putea primi aceeași protecție în perioada următoare.
Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 11 noiembrie 2025, moment care a stârnit mândrie și entuziasm printre producători și consumatori deopotrivă.
„Cârnații din topor din Vâlcea” — o tradiție care urcă oficial pe scena europeană
Produs cu specific local, cârnații din topor sunt realizați exclusiv în câteva comune din județul Vâlcea: Mihăești, Ocnele Mari, Frâncești, Popești, Roești, Lăpușata și Roșiile. Rețeta și metoda de lucru au rădăcini adânci în tradiția locală, iar acest element a cântărit mult în obținerea statutului de IGP.
Ingrediente simple, tehnică autentică
Pentru preparare se folosesc:
-
carne de porc perselată (aprox. 80% carne, 20% grăsime)
-
membrane naturale din porc
-
sare gemă de la Salina Ocnele Mari
-
usturoi proaspăt
-
cimbru uscat
-
piper negru proaspăt măcinat
Un detaliu important: nu se adaugă aromă de fum, afumarea făcându-se exclusiv în afumătoare clasică, cu lemn de fag, după metoda tradițională.
Etapele de producție, păstrate întocmai tradiției
Procesul este controlat strict și se desfășoară doar în aria geografică autorizată:
-
tranșarea cărnii
-
mărunțirea… la propriu, cu toporul
-
sărarea uscată
-
prepararea pastei
-
umplerea membranelor
-
zvântarea
-
afumarea la rece și/sau la cald cu lemn tare
Această metodă tradițională, neschimbată de generații, este cea care oferă produsului unicitate și l-a ajutat să obțină protecție europeană.
Toate produsele românești recunoscute la nivel european (în prezent)
-
Magiun de Topoloveni – IGP
-
Salam de Sibiu – IGP
-
Novac afumat din Țara Bârsei – IGP
-
Scrumbie afumată de Dunăre – IGP
-
Telemea de Sibiu – IGP
-
Cârnați de Pleşcoi – IGP
-
Cașcaval de Săveni – IGP
-
Salată cu icre de știucă de Tulcea – IGP
-
Telemea de Ibănești – DOP
-
Salată tradițională cu icre de crap – STG
-
Plăcintă dobrogeană – IGP
-
Pită de Pecica – IGP
-
Salinate de Turda – IGP
-
Sardeluță marinată – STG
-
Cârnații din topor din Vâlcea – IGP
Ce produse ar putea primi în curând protecție europeană
Patru specialități românești se află în prezent în etapa de verificare:
-
Babic de Buzău
-
Brânză frământată de Teaca
-
Salam Poiana Mărului
-
Bere Sadu
Dacă vor fi aprobate, România își va extinde și mai mult lista produselor tradiționale recunoscute oficial în UE, consolidând prestigiul gastronomiei locale.