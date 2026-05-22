De ce Casa Albă răsplătește Polonia, nu România

Bucureștiul a făcut pași vizibili pentru apropierea de administrația Trump, de la participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace până la sprijinul logistic acordat SUA în misiunile legate de Iran. Dar rezultatele concrete întârzie: vizita la Casa Albă nu are încă o dată, dosarul Visa Waiver este blocat, iar prezența americană la summitul B9 de la București a fost una de nivel scăzut. În comparație, Polonia culege roadele unei strategii de lobby construite în ani de zile, cu bani serioși și prezență constantă la Washington.

Anunțul lui Donald Trump privind trimiterea a încă 5.000 de militari americani în Polonia nu este doar o decizie militară. Este, înainte de toate, un mesaj politic. Liderul de la Casa Albă a legat explicit această mutare de alegerea președintelui polonez Karol Nawrocki, un conservator pe care Trump spune că l-a susținut și cu care revendică o relație specială. Dincolo de realitatea logistică, ce face ca acest anunț să fie mai mult o menținere de trupe îmbrăcată în stilul Trump în ceva uriaș, Polonia a reușit să obțintă un mesaj direct de suținere.

De aici apare întrebarea inevitabilă pentru noi:

Dacă Polonia poate primi un asemenea gest politic de la Trump, ar putea România să spere la ceva similar?

Pe hârtie, România are argumente. Este stat NATO pe flancul estic, are acces la Marea Neagră, găzduiește infrastructură strategică americană și rămâne relevantă în orice discuție despre Ucraina, Rusia, Orientul Mijlociu sau securitatea regională. Dar administrația Trump dar și Washingtonul în general pare să privească alianțele nu doar prin harta militară, ci și prin harta simpatiilor politice. Contează cine livrează rapid, cine răspunde la telefon, cine face gesturi de apropiere și cine se dovedește util în momentele în care Washingtonul cere sprijin concret.

Nicușor Dan pare să fi înțeles această logică. De la începutul mandatului, președintele a încercat să se apropie de administrația Trump și de cercurile asociate curentului MAGA. A participat la Consiliul pentru Pace inițiat de Trump, într-un moment în care multe capitale europene priveau cu rezerve această construcție politică.

Totuși, imaginea acelui moment a fost amestecată. Trump l-a lăudat pe Nicușor Dan și a vorbit frumos despre români, dar i-a încurcat funcția, prezentându-l drept „prim-ministrul Dan”.

În contextul operațiunilor americane legate de Iran, Bucureștiul a aprobat rapid folosirea bazelor românești pentru avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și comunicații satelitare, prezentate oficial drept capabilități defensive, fără muniție. Ulterior, aeronave KC-135 Stratotanker staționate în România au efectuat primele misiuni de realimentare aeriană, decolând de la București și operând în zona estului Mediteranei și a Orientului Mijlociu.

Pentru România rezultatele concerete întârzie

Nicușor Dan a făcut gesturi vizibile către administrația Trump, dar rezultatele nu sunt spectaculoase. Vizita oficială în SUA, anunțată inițial pentru începutul sau prima parte a lui 2026, nu a avut loc până acum, iar data concretă nu este încă stabilită. Cele mai recente explicații ale diplomației române vorbesc despre o întâlnire decisă politic, dar condiționată de finalizarea unei liste de „livrabile” și negocieri în domenii-cheie.

Nici dosarul vizelor nu arată mai bine. Programul Visa Waiver, care trebuia să fie una dintre marile victorii simbolice ale relației cu Statele Unite, pare împins din nou într-un sertar diplomatic. Nicușor Dan a explicat anterior că decizia americană de suspendare a României din program a avut mai degrabă legătură cu preocupările interne ale SUA privind migrația decât cu situația politică de la București.

Iar summitul B9 de la București, probabil cel mai important format regional pe care România îl găzduiește și co-prezidează, a venit cu o prezență americană mai degrabă tehnică decât politică de prim rang: Statele Unite au fost reprezentate de Thomas DiNanno, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, nu de vicepreședinte, secretarul de stat sau secretarul apărării. Pentru un eveniment la care au participat secretarul general al NATO și președintele Ucrainei, semnalul a fost greu de ignorat.

Ce are Polonia și nu are România

Comparația cu Polonia este mai complicată decât simpla întrebare „de ce ei și nu noi?”.

Polonia are o istorie lungă de lobby la Washington. Nu a apărut peste noapte în birourile administrației Trump și nu și-a construit accesul doar printr-o vizită, un summit sau câteva mesaje bine plasate.

Varșovia lucrează de ani buni această relație, cu diplomație, contacte politice, achiziții militare, prezență constantă în cercurile de securitate americane și, trebuie spus direct, bani serioși investiți în influență. Există chiar analize academice despre felul în care Polonia a folosit lobby-ul în Statele Unite ca instrument al cooperării de apărare cu Washingtonul.

Noi tindem să sperăm că putem construi în câteva luni ceea ce polonezii au lucrat ani de zile. Sperăm că o deschidere rapidă către administrația Trump, câteva gesturi de disponibilitate și participarea la formatele preferate de Casa Albă vor produce imediat rezultate. Dar Washingtonul nu funcționează doar pe simpatie de moment. Adevărul, fără filtre, este că funcționează pe rețele, acces, firme de consultanță, think tank-uri, Congres, Pentagon, presă, industrie de apărare și oameni care împing constant aceeași agendă, ani la rând.

România a început să se miște în această direcție, dar timid și adesea defensiv. De exemplu, Bucureștiul a apelat la o firmă americană de lobby pentru dosarul Visa Waiver, cu un onorariu relatat de 25.000 de dolari pe lună, iar anterior Ambasada României în SUA avusese un contract de minimum 50.000 de dolari pe lună cu Arnold & Porter, încetat înainte de termen.

Influența vine cu un cost

De aici vine și o întrebarea incomodă: este societatea românească pregătită să accepte că influența în Statele Unite costă bani publici? Că nu ajunge să ai dreptate strategic, să fii pe flancul estic și să invoci Marea Neagră? Că, dacă vrei să fii auzit în Washington, trebuie să plătești profesioniști, să finanțezi prezență, să construiești relații și să faci asta transparent, legal și constant?

În România, cuvântul „lobby” încă sună suspect, aproape sinonim cu aranjamentul netransparent. În Washington, el este o industrie reglementată, vizibilă și folosită de state care își urmăresc interesele fără complexe. Întrebarea nu este dacă România ar trebui să cumpere bunăvoință, ci dacă este dispusă să investească în promovarea propriilor interese cu aceeași seriozitate cu care investește în armament, infrastructură militară sau diplomație clasică.

Polonia a înțeles de mult că relația cu America nu se întreține doar prin comunicate și vizite oficiale. Se întreține prin prezență permanentă. România încă oscilează între speranța că statutul strategic îi va fi suficient și realitatea că, la Washington, cine nu își spune povestea constant riscă să fie uitat. Iar dacă vrem ca Trump, sau orice alt președinte American, să privească România ca pe un aliat indispensabil, trebuie să ne întrebăm cinstit dacă suntem pregătiți să plătim prețul politic, financiar și instituțional al acestei ambiții.

(sursa: Mediafax)