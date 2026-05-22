Poveste cutremurătoare în Portugalia: Doi frați de 3 și 5 ani, abandonați legați la ochi într-o pădure după un „joc” inventat de părinți. Detaliul șocant descoperit de anchetatori

„Ne-au spus că e un joc!” Coșmarul trăit de doi frați abandonați în pădure de propria mamă

Cazul celor doi frați francezi abandonați într-o pădure din Portugalia a șocat opinia publică europeană și a stârnit un val de emoție pe rețelele sociale. Barthélémy, în vârstă de cinci ani, și fratele său mai mic, Zacharie, de doar trei ani, au fost găsiți rătăcind singuri pe un drum rural din apropierea localităților Alcácer do Sal și Comporta, după ce ar fi fost abandonați de mama lor și de tatăl vitreg în timpul unui presupus „joc”.

Copiii au fost descoperiți marți seara, în jurul orei 19:00, de un localnic care circula cu mașina prin zonă. Micuții aveau asupra lor doar câteva haine de schimb, două fructe, biscuiți și apă. Erau murdari, speriați și plângeau continuu, strigând după tatăl lor, potrivit Mirror.

Bărbatul care i-a găsit a povestit momentul dramatic pentru presa locală.

„În oglinda retrovizoare a mașinii am văzut că veneau spre mine țipând și plângând”, a declarat acesta.

Copiii prezentau mai multe vânătăi și zgârieturi, iar unul dintre ei avea o rană la genunchi. Potrivit martorilor, micuții erau dezorientați și extrem de speriați.

„Era clar că fuseseră abandonați”

Localnicul care i-a salvat a spus că și-a dat seama imediat că situația era gravă atunci când a văzut rucsacurile copiilor și felul în care acestea erau pregătite.

„Cel mare mi-a spus că el și fratele lui s-au pierdut în pădure și că tatăl și mama lor au plecat fără ei. Mi-am dat seama imediat că au fost abandonați după felul în care erau pregătite rucsacurile. Când am văzut cum erau împachetate lucrurile, am știut că au fost abandonați”, a povestit bărbatul.

Cei doi frați au fost duși imediat într-un loc sigur, iar autoritățile portugheze au fost alertate. Polițiștii și echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului și i-au transportat pe copii la Spitalul din Setúbal pentru investigații medicale.

Medicii au confirmat ulterior că băieții nu fuseseră drogați. Analizele toxicologice au ieșit negative, iar starea lor generală era stabilă, în ciuda traumelor evidente prin care trecuseră.

După externare, copiii au fost plasați temporar într-o familie de asistență maternală, sub protecția autorităților portugheze.

„Jocul” macabru care s-a transformat într-un coșmar

În fața anchetatorilor, cei doi copii au oferit detalii tulburătoare despre ceea ce s-a întâmplat înainte să fie abandonați.

Potrivit declarațiilor lor, mama și tatăl vitreg le-ar fi spus că participă la un joc numit „alungă diavolul”. Cei doi copii au fost legați la ochi și trimiși să caute un obiect ascuns în pădure, despre care li s-a spus că este o jucărie sau un cuțit îngropat în pământ.

Părinții le-ar fi cerut să nu își scoată legăturile de la ochi până când nu găsesc obiectul respectiv. Copiii au căutat minute în șir prin pădure, bâjbâind prin pământ și vegetație.

La un moment dat, unul dintre băieți și-a scos legătura de la ochi și a realizat că părinții dispăruseră fără urmă.

Deși erau singuri și nu își puteau găsi părinții, copiii au continuat să creadă că participă la un joc și au rătăcit ore întregi prin pădure înainte să ajungă la șoseaua unde au fost salvați.

Copiii erau căutați de mai bine de o săptămână

Ancheta a scos la iveală un detaliu important. Autoritățile franceze căutau deja copiii de mai multe zile înainte ca aceștia să fie găsiți în Portugalia.

Bunica celor doi băieți raportase dispariția lor autorităților franceze, susținând că minorii au fost luați de mama lor fără acordul familiei. Tatăl biologic al copiilor, separat de mamă, depusese la rândul său o plângere pentru răpire.

Investigațiile comune dintre poliția franceză și cea portugheză au arătat că mama copiilor, Marine Rousseau, în vârstă de 41 de ani, ar fi părăsit Franța împreună cu cei doi copii în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Mașina familiei a fost surprinsă pe 11 mai traversând granița dintre Spania și Portugalia, prin Bragança. De acolo, familia a parcurs peste 500 de kilometri prin Portugalia, trecând prin regiunea Miranda do Corvo înainte de a ajunge în zona Alcácer do Sal, unde copiii au fost abandonați.

Un alt detaliu șocant: fratele adolescent ar fi fost și el abandonat

Anchetatorii francezi au descoperit un nou element care complică și mai mult cazul. În locuința familiei din Colmar, oraș situat în estul Franței, autoritățile au găsit un alt fiu al femeii, în vârstă de 16 ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, adolescentul ar fi fost și el lăsat singur de mama sa înainte ca aceasta să plece spre Portugalia cu cei doi copii mai mici.

Procurorii francezi au deschis o anchetă judiciară și încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care minorii au fost luați din Franța și abandonați ulterior în Portugalia.

Autoritățile au precizat că femeia nu avea antecedente penale cunoscute până în acest moment.

Mama și tatăl vitreg, arestați în Fátima

După aproape 48 de ore de căutări intense și suspiciuni că ar fi fugit deja din Portugalia, mama copiilor și partenerul ei au fost localizați și arestați în Fátima.

Marine Rousseau și Marc Ballabriga au fost opriți de autorități în timp ce circulau cu mașina monitorizată deja de poliție.

Cei doi au fost duși în custodia Gărzii Naționale Republicane portugheze pentru identificare și audieri. Autoritățile îi suspectează de abandon de minori, rele tratamente aplicate copiilor și violență domestică.

Parchetul din Setúbal a anunțat că ancheta se află într-o fază incipientă și că dosarul este, pentru moment, secretizat.

Între timp, autoritățile franceze și portugheze colaborează pentru stabilirea custodiei celor doi copii și pentru organizarea întoarcerii lor în Franța, după finalizarea procedurilor judiciare.