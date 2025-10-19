Fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, suplimentat, pentru tragerile de duminică

Potrivit unui comunicat al Loteriei, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 41,05 milioane de lei (8,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 3,42 milioane de lei (673.500 de euro).



La Joker, la categoria I, reportul este de 35,46 milioane de lei (6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, de 1,38 milioane de lei (272.900 de euro).



La Noroc Plus, este în joc la categoria I un report în valoare de 79.800 de lei.



La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de 643.400 de lei (126.400 de euro), în timp ce la Super Noroc reportul cumulat depăşeşte 36.800 de lei.



Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.



La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.900 de câştiguri în valoare totală de 2,09 milioane de lei. La tragerea Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 83.131,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Lugoj.

AGERPRES