Cât costă un majorat în România și cum a ajuns să rivalizeze cu o nuntă

În locul unei aniversări simple, mulți adolescenți își doresc astăzi petreceri cu decoruri spectaculoase, meniuri de cinci stele și artiști cunoscuți care să întrețină atmosfera.

Cât costă un majorat în România?

Prețurile pentru o petrecere de majorat variază enorm, în funcție de numărul invitaților și de pretențiile familiei. Un pachet complet, cu sală de evenimente, decoruri tematice, fotograf, muzică live și meniuri all-inclusive, poate costa între 3.000 și 15.000 de euro.

Un majorat restrâns , cu 30-40 de persoane, poate sări de 4.000 de euro.

Un eveniment mare , cu 100-150 de invitați, depășește fără probleme pragul de 10.000 de euro .

În unele cazuri, organizatorii de evenimente au raportat bugete similare cu cele alocate pentru nunți, mai ales când sunt invitați artiști consacrați sau când decorurile sunt personalizate până în cel mai mic detaliu.

„Am avut un majorat cu 150 de invitați, iar suma a trecut de 10.000 de euro. Practic, părinții au vrut să ofere copilului o experiență pe care să o țină minte toată viața”, explică Liliana Cristea, organizator de evenimente, pentru observatornews.ro.

Extravaganțele preferate de adolescenți

Noua generație nu se mulțumește doar cu o simplă masă festivă. Printre cele mai solicitate servicii se numără:

Torturi spectaculoase , inclusiv „torturi de shoturi”, în care paharele cu băuturi sunt aranjate în piramidă;

Baruri de cocktailuri servite de mixologi profesioniști;

Photo booth-uri interactive , cabine cu recuzită amuzantă și print instant;

Decoruri tematice – de la stil glamour hollywoodian la petreceri inspirate din seriale celebre;

Artiști și trupe live, unii adolescenți chemând chiar vedete cunoscute pentru recitaluri private.

„Evenimentele de majorat sunt pe un trend crescător. O zi de naștere s-a transformat într-un botez sau chiar o nuntă în toată regula, cu meniuri all-inclusive și băuturi nelimitate. Pentru 50 de persoane, costurile pornesc de la 3.000-3.500 de euro”, confirmă Teodor Demetrian, directorul unei săli de evenimente.

Plicul, tradiție împrumutată de la nunți

Așa cum la nuntă cadoul clasic este plicul cu bani, și la majorat această practică s-a împământenit. Sumele variază în funcție de relația cu sărbătoritul:

Colegi și prieteni : între 200 și 500 de lei;

Rude apropiate sau prieteni foarte buni: până la 1.000 de lei.

„Am primit bani în plic. Dacă nu știam ce cadou să iau, ofeream bani, de la minimum 200 de lei, până la 400-500 de lei. Pentru cineva foarte apropiat, mai mult”, povestește o adolescentă pentru observatornews.ro.

Astfel, organizatorii și părinții privesc aceste evenimente și ca pe o investiție, întrucât o parte din costuri se recuperează prin cadourile primite.

Critici și controverse

Nu toată lumea privește cu ochi buni această nouă tendință. Sociologii atrag atenția că presiunea de a organiza o petrecere fastuoasă poate crea frustrări în familiile care nu își permit asemenea cheltuieli. În plus, psihologii spun că există riscul ca adolescenții să învețe de mici că valoarea unei sărbători este dată mai mult de bani decât de emoția evenimentului.

„Era altfel pe vremuri. O petrecere de mii de euro mi se pare o greșeală din partea părinților. Copilul trebuie să știe că nu tot ce își dorește e sănătos să primească imediat”, spune un părinte.

Majoratul a devenit în România un fenomen social și economic. Dacă pentru unii tineri este doar un motiv de distracție cu prietenii apropiați, pentru alții reprezintă o afirmare a statutului și un spectacol care rivalizează cu nunțile. Tendința arată clar: petrecerile de 18 ani nu mai sunt doar aniversări, ci adevărate evenimente de lux, cu bugete impresionante și așteptări pe măsură.