Cătălin Predoiu: Problema nu este doar deficitul în sine, ci ponderea acestuia în PIB

„Spun limpede aici ceea ce am spus și în fața seniorilor din PNL, ceea ce am discutat și cu premierul: rămânem uniți, trecem peste moțiunile de cenzură și continuam si cu politici de dezvoltare a României. Următorii pași trebuie să fie concentrați pe creșterea PIB. Cum? Prin stimularea investițiilor, a producției și a locurilor de muncă”, a scris Predoiu, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a mai precizat că problema nu este doar deficitul în sine, ci ponderea acestuia în PIB. „De aceea trebuie sa acționăm pe ambele planuri: corectăm deficitele (tăiem cheltuielile nejustificate) și accelerăm economia (investiții, producție, noi proiecte economice)”.

„România a mers prea mult pe un singur motor: consumul. E important și să îl menținem, dar fără capacități de producție suficiente și fără bunuri sau servicii făcute aici, în țară, balanța comercială se dezechilibrează și apar alte deficite. Trebuie să repornim motorul clasic al producției, prin investiții cu capital autohton, dar și investiții străine”, potrivit lui Predoiu.

Abordarea are si o dimensiune esențială de securitate, potrivit ministrului. „Vedem o repoziționare globală, cu o atenție crescută a SUA spre zona Asia–Pacific, ceea ce înseamnă ca Europa trebuie să-și consolideze pilonul propriu de apărare, ceea ce implica un efort întins pe mai mulți ani. În acest context, investițiile directe americane în România înseamnă și securitate: capital protejat, lanțuri de aprovizionare sigure, tehnologie. Prezența a cât mai multor investiții directe la noi creează locuri de muncă, crește PIB-ul și întărește indirect siguranța națională. Cum mi-a spus recent un diplomat: 'Investițiile înseamnă securitate. Astăzi, aproape totul înseamnă securitate.'”

Predoiu a asigurat că lucrează „ împreună cu premierul, colegii din Guvern și Parlament la relansarea acestor politici. PIB-ul crește în mod real întru-un singur fel: stimulând motoarele economiei prin producție, export, inovare, infrastructură. Asta vom face în continuare”.

(sursa: Mediafax)