Catedrala Națională: acces temporar restricționat, Jandarmeria explică situația pelerinilor

Jandarmeria a transmis că în jurul orei 05:30, la solicitarea personalului administrativ al Catedralei Naționale, accesul prin ușa principală a fost temporar restricționat pentru efectuarea operațiunilor de curățenie.

Ca urmare, dispozitivul de ordine a fost reconfigurat, iar enoriașii au fost direcționați către intrarea laterală. În acel moment, un număr redus de persoane a interpretat greșit măsura și a încercat să înainteze spre scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat complet.

Jandarmii au intervenit, temporizând fluxul de persoane și restricționând accesul în curtea Catedralei pentru scurt timp, până la finalizarea operațiunilor.

În paralel, credincioșii au fost îndrumați să se retragă pe platoul central.

După consultări cu organizatorii, accesul publicului a fost reluat controlat, prin ambele căi de intrare, în jurul orei 06:30.

Coloana de pelerini a fost reconstituită, iar scările principale au fost eliberate.

Pe durata întregii misiuni, jandarmii au acționat „cu calm și profesionalism, în dialog permanent cu organizatorii și cetățenii prezenți”, subliniază instituția.

Autoritățile confirmă că nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar situația a fost gestionată fără incidente.

Jandarmeria recomandă în continuare pelerinilor să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor.

(sursa: Mediafax)