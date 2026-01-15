x close
de Vali Deaconescu    |    15 Ian 2026   •   20:15
Cățel salvat miraculos de pompieri dintr-un incendiu în Bistrița-Năsăud: Respirație reluată cu oxigen
Sursa foto: IGSU/Un paramedic SMURD i-a acordat primul ajutor, administrându-i oxigen, iar după câteva minute animalul a început să respire

Incendiu în Bistrița-Năsăud: Pompierii salvează cățel evacuându-l și administrându-i oxigen

Un cățel salvat eroic dintr-un incendiu devastator din Maieru, Bistrița-Năsăud, respiră din nou datorită intervenției rapide a pompierilor și paramedicilor SMURD. Incidentul s-a petrecut astăzi, în timpul stingerii unui incendiu izbucnit într-o bucătărie, unde echipajele au evacuat imediat animalul din zona afectată.

Un paramedic SMURD i-a acordat primul ajutor, administrându-i oxigen, iar după câteva minute animalul a început să respire. Ulterior, cățelul a fost preluat de un medic veterinar pentru îngrijiri de specialitate.

Datorită reacției rapide a echipajelor, pagubele au fost limitate considerabil, iar viața unui suflet nevinovat a fost salvată. În situații de urgență, animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii.

