Opt cazuri de infecţie cu virusul West Nile înregistrate de la începutul lunii iunie

Cazurile au fost înregistrate în municipiul Bucureşti (3), judeţul Dolj (1), judeţul Galaţi (1), judeţul Prahova (1), judeţul Sălaj (1), judeţul Vrancea (1).



Este vorba despre patru persoane din grupa de vârstă 70 - 79, două din grupa de vârstă 60 - 69 de ani şi câte una din grupa de vârstă peste 80 de ani şi 10 - 19 ani.



În acest context, specialiştii INSP fac mai multe recomandări pentru populaţie:



* să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;



* să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;



* să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);



* să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;



* să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.

