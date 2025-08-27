Ce planuri are Ministerul Apărării cu Steaua: „Performanța nu se face pe bani publici”

„Planul cu Steaua e unul absolut normal. Dacă vrei să faci performanță nu trebuie să o faci pe bani publici. Ar fi nedrept să o faci pe bani publici, să bagi foarte mulți bani publici într-o echipă care să se bată la titlu sau în cupele europene”, a spus Moșteanu, la Euronews.

Acesta a precizat că stadionul clubului Armatei a costat 100 milioane de euro, „jumătate de miliard de lei”.

Acesta a mai spus brandul Steaua „e frumos și e al Armatei și trebuie să rămână al Armatei, brandul și palmaresul”, dar e nevoie de o asociere.

„Lângă el trebuie să vină un investitor și să investească, pentru că e un business fotbalul. Investitorul trebuie să aibă și managementul echipei. Noi printr-un contract solid ne asigurăm că orice s-ar întâmpla nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche cu Gigi Becali, adică brandul rămâne al Armatei. În cazul în care investitorul nu își respectă obligații, brandul rămâne al Armatei, el își vedede drum. Vom face asta. Acum ne uităm foarte atent la căile juridice. Nu sunt de acord să fie finanțată echipa de fotbal din bani publici. Și nu văd niciun sens să bagi banii într-un brand atât de frumos ca să fie primul în divizia a doua. Trebuie să fie primul în divizia întâi, dar pentru asta trebuie o finanțare solidă și un management privat”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

(sursa: Mediafax)