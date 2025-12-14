Ceața, capcană în munți: turiști rătăciți și un bărbat căzut într-o râpă

Șase turiști rătăciți în zona stânei lui Botezan au fost coborâți în siguranță după o acțiune de peste două ore. Un bărbat de 67 ani căzut într-o râpă a fost salvat și predat echipajului SMURD.

Salvatorii montani ai Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, formația Borșa, au intervenit în ultimele 24 de ore pentru două situații de urgență în munți.

Salvatorii montani au intervenit în zona stânei lui Botezan pentru a recupera și a coborî în siguranță șase turiști care se rătăciseră. Speriați, aceștia au sunat la 112 pentru ajutor.

Condițiile meteo erau potrivnice cu ceață densă, iar turiștii nu au mai reușit să se orienteze și să găsească traseul de coborâre. După o acțiune care a durat puțin peste două ore și jumătate, turiștii au fost coborâți în siguranță din munte. Aceștia nu prezentau probleme medicale.

În urma unui apel de urgență, salvatorii montani de la formația Borșa au intervenit, de asemenea, pentru acordarea primului ajutor și transportul la echipajul SMURD a unei persoane de 67 ani. Bărbatul a suferit răni la cap în urma unei căzături.

Victima mergea într-o zonă cu acces dificil și, din cauza vizibilității reduse, a căzut într-o râpă. După ce a fost găsit și i s-a acordat primul ajutor, salvamontiștii l-au scos și predat echipajului SMURD. Bărbatul a fost transportat la unitatea medicală pentru îngrijiri.

Acțiunea s-a încheiat după o oră și jumătate de la primirea apelului de urgență, iar salvamontiștii s-au retras la baza Salvamont.

