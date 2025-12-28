Cele mai ieftine destinații de călătorie în 2026: București înlocuiește Praga

Anul 2026 aduce noi oportunități pentru destinații de călătorie ieftine în Europa și Asia. București, Tirana, Batumi și Sofia apar în topul destinațiilor accesibile care înlocuiesc orașele scumpe clasice. Diferențele de preț ajung la sute de dolari per persoană.

Capitala României devine alternativa principală la Praga pentru 2026. Un zbor în august către București costă 237 de dolari, comparativ cu 417 dolari pentru Praga. Diferența este de aproape 180 de dolari per persoană.

Bucureștiul oferă arhitectură impresionantă, viață de noapte animată și o scenă gastronomică în dezvoltare. Prețurile sunt cu 40% mai mici decât în capitala cehă. Un pachet de trei nopți la București începe de la 400 de euro, față de 642 de dolari pentru Praga, notează ynetnews.com.

Batumi din Georgia oferă plaje, viață de noapte și cazinouri la prețuri mult mai mici decât insulele grecești. Un zbor în august către Mykonos costă 520 USD, comparativ cu 484 USD pentru Batumi. Orașul plin de viață atrage tinerii călători în căutare de mare și divertisment.

Batumi are o promenadă lungă și un cost al vieții mult mai mic. Este destinația perfectă pentru cei care caută experiența insulelor grecești fără prețuri exagerate.

Tirana din Albania oferă un amestec surprinzător de oraș european tânăr, cafenele la modă și acces ușor la plaje. Un pachet de patru nopți în Albania în iulie la un hotel de patru stele costă 492 USD de persoană. Prețurile mici și atmosfera relaxată fac din Tirana o destinație atractivă.

Sofia din Bulgaria este un oraș european clasic cu istorie, parcuri și prețuri semnificativ mai mici. Zborurile de vară către Sofia încep de la aproximativ 200 USD, față de 420 USD pentru Budapesta sau 430 USD pentru Roma.

Varșovia din Polonia oferă muzee, cultură și viață de noapte la prețuri accesibile. Zborurile în august către Varșovia încep de la 332 dolari, comparativ cu 517 dolari pentru Berlin.

Pentru destinațiile exotice, Sri Lanka devine alternativa la Thailanda. Un zbor în august către Bangkok costă 1.468 USD, în timp ce un zbor către Colombo costă 1.058 USD. Diferența de 410 dolari per persoană este semnificativă pentru familii.

Sri Lanka oferă plaje tropicale, natură luxuriantă și mai puțini turiști decât destinațiile thailandeze suprapopulate.

Tal Aviation Group confirmă tendința clară: călătorii caută alternative la destinațiile tradiționale din cauza costului vieții și a creșterii prețurilor. Tot mai mulți turiști aleg destinații care oferă experiențe similare la preț semnificativ mai mic.

Tali Noy de la Issta a declarat: „Observăm o cerere crescândă pentru călătorii de vară în locuri precum Albania, Uzbekistan, România, Lituania și Muntenegru. Această tendință reflectă dorința de vacanțe autentice care combină natura, cultura și istoria."

Tamar Gerzon, CEO al Gulliver, explică: „Bucureștiul poate înlocui Praga sau Varșovia poate înlocui Berlinul, oferind o vacanță europeană la un cost mult mai mic. O mică schimbare a destinației poate face o mare diferență în buget. În august, diferențele de preț ajung la sute și uneori mii de shekeli."

Destinațiile alternative pentru 2026 includ și Baku din Azerbaidjan, Slovenia și Slovacia. Toate oferă experiențe europene de calitate la prețuri cu 30-50% mai mici decât orașele clasice.

(sursa: Mediafax)