36 de locomotive și 60 de vagoane de călători, modernizate în 2025, prin PNRR

CFR Călători a prezentat miercuri stadiul derulării investițiilor de modernizare finanțate atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și prin contribuție publică națională.

Compania modernizează prin aceste proiecte 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, 20 de locomotive diesel-hidraulice de manevră, convertite în locomotive electrice cu acumulatori și 139 de vagoane de clasa I și a II-a, vagoane bar-bistro, de dormit și cușetă, vagoane cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă și spații dedicate pentru biciclete și schiuri.

Șase companii românești se ocupă de modernizarea materialului rulant în urma procedurilor de achiziție publică.

Potrivit reprezentanților companiei, în total 24 de locomotive au fost livrate până în prezent. Până la sfârșitul anului 2025 numărul va ajunge la 36, restul urmând a fi livrate până la sfârșitul lunii iunie 2026.

De asemenea, 42 de vagoane modernizate circulă deja. Până la finalul anului 2025 se va ajunge la 60 de vagoane modernizate, urmând ca restul să fie livrate până la finalul lunii iunie 2026.

Astfel, până la finalul anului 2025, CFR Călători va avea modernizate un total de 96 de unități de material rulant: 27 de locomotive electrice, 9 locomotive de manevră cu acumulatori și 60 de vagoane de călători.

Trenurile echipate cu material rulant modernizat circulă deja pe rute importante, precum București–Constanța, București–Brașov, București–Iași, București–Suceava, București–Galați, București–Cluj și București–Arad.

Totodată, pentru asigurarea unei mentenanțe eficiente, proiectul prevede construirea a două hale moderne de mentenanță la Craiova și Baia Mare, dotarea Depourilor București Nord și Brașov cu două simulatoare digitale pentru instruirea mecanicilor de locomotivă și implementarea unei platforme digitale pentru managementul flotei și al mentenanței.

Contractul de finanțare are o valoare totală de peste 2 miliarde de lei.

Livrările sunt programate până la data de 30 iunie 2026, iar finalizarea întregului proiect este prevăzută până la data de 31 decembrie 2026.

(sursa: Mediafax)