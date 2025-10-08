x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   17:15
Trenuri suplimentare în perioada pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva
Sursa foto: Victor Stroe

CFR Călători anunță că, în contextul pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva, capacitatea trenurilor spre și dinspre Moldova este suplimentată.

Astfel, pentru a asigura accesul călătorilor între orașele mari și Iași, în perioada 8 – 17 octombrie 2025, trenurile care circulă spre/dinspre capitala Moldovei beneficiază de suplimentări cu vagoane.

Totodată, în intervalul cu cele mai mari solicitări de transport, 11/12 – 14/15 octombrie 2025, CFR Călători va introduce trenuri suplimentare directe pe ruta București Nord – Pașcani – Iași și retur, după cum urmează:

în perioada 11/12-14/15 octombrie 2025 va circula trenul IR 1653/ IR 1968 Bucureşti Nord (plecare 22:36) – Paşcani – Vatra Dornei Băi h (sosire 07:41), cu vagoane directe către Iași (sosire 05:13).
în perioada 12-15 octombrie 2025 va circula trenul IR 1754/ IR 1969 Suceava (plecare 12:40) – Paşcani – Bucureşti Nord (sosire 18:53), cu vagoane directe de la Iaşi (plecare 12:27).

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: CFR calatori parascheva
