x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator CFR Călători introduce din 10 octombrie trenul direct București-Kiev

CFR Călători introduce din 10 octombrie trenul direct București-Kiev

de Redacția Jurnalul    |    06 Oct 2025   •   23:45
CFR Călători introduce din 10 octombrie trenul direct București-Kiev

CFR Călători a anunțat luni că introduce din 10 octombrie trenul direct București-Kiev.

CFR Călători anunță că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur.

Astfel, trenul internațional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar trenul internațional IR 402/100: București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Prețul unui bilet în relația București Nord – Kiev, la vagon de dormit cu patru paturi, este de 73,4 euro.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: tren Kiev CFR calatori
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri