CFR SA a prezentat stadiul marilor proiecte de infrastrctură aflate în derulare

Compania prezintă în acest comunicat stadiul celor mai importante proiecte de infrastructură ale sale, după cum urmează.

Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor

Loturile 1 și 2 (Cluj Napoca – Aghireș și Aghireș – Poieni) sunt cele mai avansate, cu un progres fizic de 59,00%, respectiv 55,51%. Pentru loturile 3 și 4, nivelul de realizare a lucrărilor se situează între 18% și 29%, întreaga magistrală fiind un șantier activ unde se lucrează la infrastructură, suprastructură și sistemele de electrificare.

Modernizarea liniei feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad

Lotul 2, cuprins între Lugoj și Timișoara Est, înregistrează cel mai bun progres, ajungând la 60,11% stadiu fizic. În schimb, Lotul 3 (Timișoara Est – Ronaț) se află la un stadiu de 18,9%, în timp ce restul loturilor parcurg fazele incipiente de execuție sau definitivarea proiectării tehnice.

Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră-Curtici-Simeria/Brașov-Simeria

Porțiunile dintre Bârzava și Simeria (Subtronsoanele 2a, 2b, 2c și Tronsonul 3) sunt extrem de aproape de finalizare, având stadii fizice impresionante, cuprinse între 81,65% și 97,55%. Secțiunea montană dintre Apața și Cața, renumită pentru complexitatea tunelurilor, a atins un progres de 58,75%.

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța

Etapa I (zona Valu lui Traian) este realizată în proporție de 58,50%. Etapa II, care face legătura între Valu lui Traian și Palas, se află în prezent în faza de proiectare (0% fizic), pregătind terenul pentru viitoarele lucrări de execuție.

Lucrări de tip Quick Wins pentru ridicarea restricțiilor de viteză

Numeroase loturi, precum cele de pe porțiunea Chiajna-Grădinari, au fost deja finalizate și recepționate 100%. Alte segmente, cum este Lotul 11 Aiud-Unirea, se apropie de final cu un progres de 90,00%.

Modernizarea a 47 de stații de cale ferată

Programul de modernizare a gărilor vizează creșterea confortului pentru călători. În stația Neptun lucrările sunt în curs de finalizare (81,06%), iar la Costinești Tabără lucrările au ajuns la 25,73%. În paralel, au fost emise ordinele de începere a proiectării și execuției pentru stații importante precum Videle, Ploiești Vest, Sinaia și Bușteni.

Implementarea sistemului ERTMS și extinderea rețelei GSM-R

Lotul 1, care vizează Centrul de Control Operațional din București, este în derulare, în timp ce pentru secțiunea Predeal-Constanța sunt în desfășurare achiziții și lucrări pregătitoare pentru instalarea echipamentelor de semnalizare digitală de ultimă generație.

Modernizarea liniei CF Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș

Până în prezent, sunt semnate contractele pentru trei dintre cele șase loturi, acestea fiind în etapa de proiectare. Pentru restul de trei loturi: un lot a fost adjudecat (fiind în perioada de așteptare a depunerii de contestații), iar celelalte două loturi sunt în derulare (evaluare oferte).

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III

Proiectul se află în procedura de achiziție publică. Cu o valoare estimată de 619 milioane de lei, licitația pentru proiectare și execuție a atras trei oferte care se află acum în etapa de adjudecare (validarea de catre ANAP a raportului procedurii).

Reabilitarea liniilor Roman-Iași-Frontieră și Apahida-Suceava

Ambele proiecte au parcurs etapele de planificare, studiile de fezabilitate fiind realizate în proporție de 90-100%. Pentru sectorul Iași-Ungheni a fost deja semnat contractul de finanțare prin CEF, pregătindu-se terenul pentru electrificarea conexiunii cu Republica Moldova.

Modernizarea Gării de Nord București

Faza I, care include consolidarea fațadelor și a acoperișului corpurilor A și B, are contractul de execuție în derulare, în timp ce Faza II a proiectului de modernizare generală este în curs de pregătire pentru achiziție.