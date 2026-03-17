Portul Constanța se modernizează: Proiect uriaș de 400 de milioane pentru calea ferată

CFR SA anunță începerea licitației pentru contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare și electrificare a liniei Palas – Port A, inclusiv consolidarea Tunelului Palas. Proiectul are ca obiectiv principal asigurarea celui de-al doilea acces feroviar către Portul Constanța și creșterea capacității de transport feroviar de marfă către platformele portuare.

„Tunelul Palas, inaugurat în anul 1900 sub denumirea „Carol I”, reprezintă un element important al patrimoniului tehnic feroviar. Proiectat de inginerul Anghel Saligny, acesta a constituit timp de mai multe decenii o legătură feroviară esențială în zona municipiului Constanța. Începând cu anul 1992, tunelul nu a mai fost exploatat, din cauza infiltrațiilor de apă și a degradării structurale. Prin proiectul propus, infrastructura va fi consolidată și reabilitată, cu păstrarea elementelor constructive originale realizate din piatră”, a transmis compania.

Investiția prevede consolidarea și reabilitarea tunelului existent, precum și extinderea acestuia cu aproximativ 200 de metri în direcția stației Palas.

Proiectul include, de asemenea, reabilitarea și electrificarea liniei CF 816 Palas – Port A, în configurație de linie simplă electrificată, pentru exploatarea trenurilor de marfă în condiții de siguranță și eficiență. Vor fi modernizate instalațiile de semnalizare prin implementarea unui Bloc de Linie Automat Integrat (BLAI) și adaptarea instalațiilor de centralizare din stația Palas. Totodată, vor fi realizate lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor, în vederea eliminării infiltrațiilor și protejării infrastructurii feroviare.

Valoarea totală estimată a contractului este de 404.037.640,92 lei, finanțarea fiind estimată a fi asigurată de la bugetul de stat.

Durata totală a contractului este de 32 de luni, la care se adaugă o perioadă de garanție de 60 de luni.

„Prin implementarea acestui proiect se urmărește fluidizarea traficului feroviar de marfă către Portul Constanța și consolidarea rolului transportului feroviar în lanțurile logistice naționale și europene”, anunță CFR SA.

(sursa: Mediafax)