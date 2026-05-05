Lux sau necesitate? Parlamentul European cere un buget record de 1,78 trilioane de euro până în 2034

„Partidele politice europene își cheltuiesc banii în mod necorespunzător, în timp ce publicul este lăsat în întuneric cu privire la ce se întâmplă. Departamentul de finanțe al Parlamentului European a constatat că partidele politice și fundațiile au cheltuit în mod necorespunzător 1,5 milioane de euro în timpul campaniei electorale europene din 2024″, dezvăluie Politico.

„Cheltuielile Comisiei Europene pentru consultanții energetici au crescut cu 400% în ultimul deceniu Dependența de consilieri externi a atras critici pentru potențiale conflicte de interese”, arată Financial Times.

Per total, cheltuielile cu consultanță externă în toate domeniile de politică au crescut cu 173%, ajungând la 1,45 miliarde de euro între 2014 și 2024, conform celor mai recente cifre disponibile ale Comisiei, analizate de ONG-ul climatic Aria și FT.

În domeniul climei și energiei, unde UE și-a extins considerabil activitatea legislativă în temeiul legii sale privind clima din 2019, Pactul verde european, cheltuielile cu consultanța au crescut cu 433%, ajungând la 127 de milioane de euro în aceeași perioadă.

Pactul Verde este văzut ca agenda moștenită a actualei președinte a Comisiei, Ursula von der Leyen, și a angajat blocul comunitar să reducă emisiile de gaze cu efect de seră la zero până în 2050. Dar a generat și o serie de acte legislative pentru tranziția economiei și protejarea mediului, a căror reducere este solicitată acum de organismele industriale, argumentând că birocrația împovărătoare este unul dintre motivele cheie ale creșterii economice lente a UE.

Unele acte legislative cheie, cum ar fi regulile de raportare a mediului și interzicerea motoarelor cu ardere internă începând cu 2035, au fost deja diluate ca răspuns la preocupările industriei.

Creșterea dependenței de firmele de consultanță pentru a ajuta la conceperea și implementarea acestui regulament are loc în contextul în care Comisia pregătește o revizuire a personalului său la sfârșitul acestui an, în efortul de a utiliza mai bine inteligența artificială în procesul său de elaborare a politicilor.

(sursa: Mediafax)