Trăim de pe o zi pe alta, dar visăm la economii: Paradoxul financiar al românilor

Cercetarea arată că economisirea rămâne o practică prezentă în România, dar departe de a fi generalizată. Diferențele sunt mari între mediul urban și rural, iar nivelul de educație și venit influențează direct capacitatea de a pune bani deoparte.

Pentru majoritatea românilor care economisesc, scopul principal este protecția financiară. 86% spun că pun bani deoparte pentru situații de urgență sau siguranță, în timp ce doar 13% urmăresc creșterea averii.

În medie, românii economisesc aproximativ 12% din venit, iar 60% pun deoparte cel mult 10%. Diferențele de gen sunt vizibile: bărbații economisesc, în general, sume mai mari decât femeile.

Aproape o treime dintre cei care economisesc ar putea acoperi cheltuielile pentru mai puțin de trei luni dacă și-ar pierde veniturile, în timp ce 31% ar rezista între 3 și 5 luni. Doar 19% au rezerve pentru mai mult de un an, arată studiul.

Comportamentul financiar este unul prudent, orientat spre lichiditate. 60% dintre cei care economisesc folosesc produse bancare precum conturi de economii sau depozite. 42% păstrează numerar în casă, iar 39% folosesc conturi curente.

În zona investițiilor, 29% au pensii private facultative, 26% dețin investiții imobiliare, iar 17% fonduri mutuale. Aurul și imobiliarele apar ca alternative importante pentru protejarea banilor în fața inflației.

Deși 43% spun că economisesc regulat, disciplina financiară depinde puternic de stabilitatea veniturilor. Cei cu venituri mai mari și educație superioară economisesc constant, în timp ce alții o fac doar ocazional.

În următorul an, 33% dintre respondenți se așteaptă să economisească mai puțin sau deloc. Doar 14% cred că vor economisi mai mult, pe fondul presiunilor inflaționiste și al costurilor ridicate ale vieții.

Pentru a economisi mai mult, 56% ar reduce cheltuielile legate de ieșiri în oraș, vacanțe sau consum non-esențial.

Rata de economisire a gospodăriilor din România este de -1%, ceea ce plasează țara printre puținele state europene unde populația cheltuie, în medie, mai mult decât economisește. În Uniunea Europeană, media este de 15%.

Inflația rămâne un factor major de presiune: 74% dintre cei care economisesc spun că sunt preocupați de pierderea valorii banilor.

Deși 88% dintre respondenți spun că se simt informați când iau decizii financiare, 32% recunosc că au pierdut bani din decizii financiare greșite.

Experții subliniază că România urmează un tipar regional în care activele tangibile sunt preferate produselor financiare complexe, ca răspuns la incertitudine.

Așadar, studiul arată că românii economisesc în principal pentru siguranță, nu pentru acumulare de avere. Într-un context economic marcat de inflație și incertitudine, economisirea rămâne mai degrabă un mecanism de protecție decât o strategie de creștere financiară.

(sursa: Mediafax)