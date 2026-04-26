Atenție la chilipiruri! Cum ne vând traficanții produse contrafăcute sub masca prețului mic

de Redacția Jurnalul    |    26 Apr 2026   •   13:40
Sursa foto: MAI avertizează asupra ofertelor-fantomă de pe net

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a avertizat duminică, de Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, că produsele contrafăcute și conținutul piratat continuă să reprezinte un risc real pentru cumpărători.

Conform unui comunicat de presă transmis AGERPRES de MAI, în primele trei luni ale anului, la nivelul Poliției Române au fost înregistrate 384 de dosare penale, fiind constatate 397 de infracțiuni și identificate 176 de persoane suspecte. Totodată, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 28.000.000 de lei și au fost aplicate sancțiuni contravenționale de peste 562.000 de lei.

'În cazul infracțiunilor economice, structurile Ministerului Afacerilor Interne trebuie să acționeze ferm, precis și fără compromisuri - fără abuz, fără complicitate, aplicând legea', a subliniat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, citat în comunicat.

Din cazuistica instrumentată a reieșit faptul că, în spatele unui 'preț mic' se pot ascunde rețele de contrafacere, iar în spatele unui click pot exista riscuri reale: fraude, furt de date sau atacuri informatice, arată sursa citată.

Consumatorii sunt îndemnați să fie atenți la prețurile suspect de mici, ambalajele de slabă calitate, lipsa documentelor de proveniență și utilizarea unor site-uri nesigure.

'Recomandăm cetățenilor să achiziționeze produse exclusiv din surse autorizate, să verifice autenticitatea acestora și să evite accesarea sau distribuirea conținutului piratat. Orice suspiciune privind astfel de activități trebuie semnalată autorităților competente. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală înseamnă siguranță, legalitate și protecție. Alegeți legal! Alegeți responsabil!', se arată în comunicat

TOP articole pe Jurnalul.ro:
