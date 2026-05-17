Nebunie în Bănie! Universitatea Craiova este noua campioană a României după un 5-0 devastator

Craiova a luat titlul! Oltenii au umilit-o pe U Cluj cu 5-0 și au făcut eventul

Universitatea Craiova a scris istorie și a cucerit titlul de campioană a României după o pauză de 35 de ani. Într-o atmosferă incandescentă pe „Ion Oblemenco”, oltenii au demolat-o pe U Cluj, scor 5-0, și au închis definitiv lupta pentru trofeu cu o etapă înainte de finalul sezonului. Echipa pregătită de Filipe Coelho reușește astfel eventul, după un sezon spectaculos dominat de la un capăt la altul.

Spectacol total pe „Ion Oblemenco”! Universitatea Craiova a făcut show cu U Cluj

Meciul decisiv pentru titlu s-a transformat într-o demonstrație de forță a Universității Craiova. Oltenii au început în forță și au deschis scorul încă din minutul 3, prin D. Matei. Assad a dus scorul la 2-0 în minutul 8, iar Craiova a controlat complet partida.

Momentul care a rupt definitiv echilibrul a venit în minutul 42, atunci când Mendy a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben, în urma unei intrări dure asupra lui Carlos Mora. Rămasă în inferioritate numerică, U Cluj nu a mai avut nicio șansă în fața unui adversar dezlănțuit.

În repriza secundă, Assad și-a trecut în cont dubla în minutul 48, Anzor a făcut 4-0 în minutul 58, iar Băsceanu a închis tabela în minutul 73, spre delirul fanilor din Bănie.

Universitatea Craiova revine pe tronul României după 35 de ani

Succesul categoric cu U Cluj aduce titlul înapoi la Craiova după mai bine de trei decenii și jumătate. Pentru suporterii olteni, sezonul 2025-2026 va rămâne unul istoric, Universitatea reușind să câștige atât campionatul, cât și Cupa României.

Filipe Coelho intră astfel în istoria clubului, după ce a construit o echipă spectaculoasă și extrem de eficientă în play-off.

România și-a aflat reprezentantele în cupele europene

În urma acestui rezultat, România va fi reprezentată în sezonul viitor al competițiilor europene de:

Universitatea Craiova – Liga Campionilor, turul 1 preliminar

U Cluj – Europa League, turul 1 preliminar

CFR Cluj – Conference League, turul 2 preliminar

Ultimul loc european va fi decis în urma barajului dintre Dinamo București, FCSB și FC Botoșani.