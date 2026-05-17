Conor McGregor revine în UFC, după 5 ani de abesență. Care va fi prima sa confruntare?

McGregor, fost campion la două categorii și unul dintre cei mai cunoscuți luptători din UFC, nu a mai intrat în octogon din iulie 2021. Atunci, el a suferit o fractură la picior în meciul pierdut în fața lui Dustin Poirier, conform AFP.

Lupta de la UFC 329 va fi o revanșă a meciului din 2013, când McGregor l-a învins pe Holloway la Boston.

Sportivul în vârstă de 37 de ani trebuia să revină în iunie 2024, dar s-a retras din cauza unei accidentări la un deget de la picior.

În ultimii ani, McGregor a avut și mai multe probleme în afara octogonului. În 2024, el a fost obligat de o instanță să plătească despăgubiri de aproximativ 250.000 de dolari unei femei care l-a acuzat de viol în Irlanda.

McGregor a fost suspendat și pentru 18 luni în 2024, după ce a ratat trei teste antidoping într-un interval de 12 luni.