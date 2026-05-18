„Programul de drone” al MAI: 116 milioane euro, gata să zboare la firme cu zero angajați

Patru companii românești au fost selectate pentru a participa la programul de înzestrare cu drone al Ministerului Afacerilor Interne, bugetul alocat fiind de 116 milioane de euro. Însă trei dintre aceste firme au fost înființate în anii 2024 și 2025. Două dintre ele au declarat, la Ministerul Finanțelor, cu ocazia depunerii bilanțurilor fiscale, zero angajați. O a treia companie a lucrat în 2025 cu un singur salariat, iar cea de-a patra, cu patru salariați.

De asemenea, două firme au declarat cifre de afaceri de 4.050 de lei, respectiv de 12.440 de lei. Unul dintre operatorii români din cei patru a avut ca acționar unic o firmă din Galați, dar care a cesionat capitalul social către o entitate economică din Polonia.

Publicația online „Monitorul Apărării și Securității” publică faptul că, la data de 13 mai 2026, s-au dezbătut în Parlamentul României programele de înzestrare pentru Ministerul Afacerilor de Interne, unde sunt incluse atât arma de asalt (care va fi folosită şi de MApN), cât şi programe de drone, şalupe şi elicoptere.

Conform sursei citate, a programului de drone pentru MAI, au fost alese companiile româneşti Oves Enterprise şi Qognifly, în parteneriat, BraveX şi Orbotix, în parteneriat, şi AFT Technologies. „Aceste companii au semnat, în urmă cu câteva luni, un parteneriat de colaborare, însă ulterior unele companii s-au retras din acesta. Cert este însă că programul de drone va fi împărţit către mai multe companii, deşi nu se ştie cine ce sumă va primi. Oves Enterprise are sediul la Cluj-Napoca, Qognifly a deschis, recent, o facilitate la Bucureşti, iar Orbotix (12 mai 2026 – n.red.) a deschis o fabrică la Braşov”, scrie publicaţia respectivă. Suma totală alocată acestor companii este de 116 milioane de euro.

Ce date financiare au publicat la Ministerul Finanțelor

Analizând datele financiare ale acestor patru companii, evidențiate din ultimele bilanțuri contabile depuse la Ministerul Finanțelor, rezultă că entitățile selectate să participe la acest proiect sunt înființate în anul 2024 și în anul 2025, cu excepția uneia singure, care a fost fondată în anul 2015. Tot cu o singură excepție. Potrivit acelorași bilanțuri contabile, două dintre companii au declarat ca număr mediu al salariaților cifra zero sau au tras pur și simplu linie la această rubrică. O a treia societate a lucrat, în 2025, cu un singur angajat, față de doi angajați în anul 2024. Iar cea de-a patra firmă a funcționat, anul trecut, cu 5 salariați.

De asemenea, două dintre cele patru firme au prezentat, în bilanțurile contabile, cifre de afaceri, venituri obținute și profituri mai mult decât modeste, în raport cu proiectele de înzestrare militară la care s-au angajat, anul acesta, să participe.

Concret, SC Orbotix Industries SRL este o companie înființată la data de 16 septembrie 2024, iar, potrivit bilanțului contabil, în anul fiscal 2025 a avut o cifră de afaceri de 97.920 de lei, însă veniturile ai fost de 5.073.762 de lei. Compania a cheltuit 3.808.908 lei, realizând un profit net în cuantum de 1.135.896 lei. De data aceasta, a fost declarat un număr mediu de cinci salariați.

De asemenea, compania Qognifly Systems SRL, înființată la data de 23 mai 2025, a avut, în 2025, o cifră de afaceri de 4.050 de lei, a realizat venituri de 86.450 de lei, a cheltuit 84.214 lei și a realizat un profit net de 1.903 lei. Conform bilanțului contabil, societatea a activat cu un număr mediu de angajați zero. Mai exact, a fost trasă linie la această rubrică.

Cifră de afaceri mică, dar cu parteneriate externe

În ceea ce privește compania BraveX Aero SRL, care a fost fondată la data de 29 noiembrie 2024, aceasta încă nu figurează cu bilanțul contabil pe anul 2025 la Ministerul Finanțelor. Ultimele date disponibile sunt aferente anului fiscal 2024, potrivit cărora compania a avut o cifră de afaceri de 12.440 de lei, venituri de 12.440 de lei, a cheltuit 1.000 de lei și a realizat un profit net în sumă de 9.662 de lei. Și în acest caz, numărul salariaților declarați a fost zero, fiind, de asemenea, trasă linie la această rubrică.

În ciuda acestui detaliu din bilanțul contabil pentru primul an de activitate, compania românească BraveX Aero, intrată pe piață ca producător de drone cu aripă fixă și autonomie extinsă, a anunțat, în toamna anului trecut, semnarea unui parteneriat strategic cu firma germană Uniq Things UG, specializată în software pentru coordonarea autonomă a roiurilor de drone.

Tehnologia „swarm” (roi) permite controlul simultan al mai multor drone de către un singur operator, centralizând comenzile și reducând semnificativ costurile de operare. În același timp, crește capacitatea de reacție și acoperirea misiunilor de supraveghere și recunoaștere. Parteneriatul aduce laolaltă expertiza aerospațială BraveX și tehnologia de coordonare autonomă a Uniq Things, rezultând un nou model operațional denumit „Swarm-as-a-Service”.

Acest sistem permite desfășurarea coordonată a mai multor drone în scopuri variate, de la intervenții în caz de dezastre naturale până la monitorizarea frontierelor și protejarea infrastructurilor critice. Roiurile de drone pot cartografia rapid zone afectate de inundații, cutremure sau incendii, oferind imagini și date în timp real, pot monitoriza frontierele pe perioade lungi, detectând amenințări timpurii, pot proteja obiective sensibile civile sau militare și asigura rețele de comunicații aeriene în zone greu accesibile. Potrivit companiei, dronele BraveX ating până la 4 ore de zbor continuu, depășind cu mult performanțele modelelor multirotor convenționale, care operează în general sub 60 de minute și la distanțe de 10-15 km.

SC BraveX Aero SRL a fost înființată la Cluj-Napoca, la data de 29 noiembrie 2024 și se ocupă cu „fabricarea de aeronave și nave spațiale”. Inițial, numele firmei a fost SC Phoenix Techflight SRL și a fost fondată de către clujenii Rareș Marinel Racotean (80%) și Claudiu Ioan Abrudan (10%), precum și de către cetățeanul italian, domiciliat tot în Cluj-Napoca, Francesco Guarnaccia (10%). La scurt timp de la înființare, societatea și-a schimbat denumirea, alegând numele actual, ia la data de 19 februarie 2025, a mai fost cooptat în firmă un al patrulea asociat, în persoana lui Mircea Vadan, din Cluj-Napoca.

Una dintre firme, implicată în contracte cu statul

Cea mai veche companie dinte cele patru intrate în acest proiect este SC OVES Enterprise SRL, care a fost înființată la data de 17 septembrie 2015. Bilanțul depus la Ministerul Finanțelor arată că această societate are și cele mai mari date financiare. În anul fiscal 2025, SC OVES Enterprise SRL a avut o cifră de afaceri de 38.268.963 de lei, a încasat venituri totale de 39.723.043 de lei și a cheltuit 30.498.598 de lei, realizând un profit net în cuantum de 8.071.365 de lei. În pofida acestor rezultate, societatea arată că a activat, în 2025, cu un singur salariat, în scădere față de anul 2024, când a declarat că a activat cu doi salariați.

De altfel, SC OVES Enterprise SRL este și singura dintre cele patru companii ce participă la programul de înarmare care figurează cu afaceri cu statul. În ultimul an, societatea în cauză și-a adjudecat patru contracte cu instituții publice, a căror valoare totală se ridică la 7.444.524 de lei fără TVA, respectiv la 9.007.874,04 lei cu TVA inclusă (1.805.185,18 euro).

Astfel, OVES Enterprise SRL a încheiat, la data de 1 august 2025, cu Primăria Orașului Zărnești, un contract în valoare de 890.000 de lei fără TVA, pentru prestarea serviciilor de implementare software integrate interoperabile cu aplicabilitate clinică și non-clinică pentru proiectul „Guvernanță digitală e-Health și interoperabilitate în cadrul Spitalului Dr. Caius Tiberiu Sparchez din Zărnești”.

La data de 12 august 2025, aceeași societate comercială a primit de la Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș un contract în valoare de 2.826.224 de lei fără TVA, pentru prestarea de servicii de implementare a unui sistem IT pentru digitalizarea instituției. Este vorba despre echipamente hardware, soluții software și servicii de formare profesională. Contractul a fost finanțat prin PNRR.

Un contract similar, dar în valoare de 2.826.300 de lei fără TVA, a fost încheiat, la data de 21 august 2025, și cu Serviciul de Ambulanță Județean Bacău.

Cel mai recent contract datează din 5 martie 2026 și a fost încheiat cu Spitalul Orășenesc Deta, la un preț final negociat de 902.000 de lei fără TVA. Este vorba despre achiziția de servicii de implementare e-Health integrat și interoperabil în cadrul respectivei unități spitalicești.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC OVES Enterprise SRL a fost înființată, la data de 17 septembrie 2015, la Cluj-Napoca, sub denumirea de SC Filip Enterprise SRL. La momentul înființării, compania și-a declarat obiectul principal de activitate drept „activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe”. Fondatorii, care patronează și astăzi societatea, sunt clujenii Mihai Andrei Filip (fiul), care și administrează firma, și Mariana Filip (mama). La data de 22 iulie 2016, compania și-a schimbat numele în OVES Entreprise SRL, pentru ca, la data de 2 martie 2021, denumirea să fie schimbată din nou, în SC OVES Enterprise SRL.

Acțiunile unuia dintre participanți, în vizorul unei companii abonate la afacerile instituțiilor de forță

În ceea ce privește cea de-a doua companie care participă la programul SAFE, SC Qognifly Systems SRL, aflăm de la Registrul Comerțului că aceasta a fost înființată la data de 23 mai 2025, în Sectorul 4 al Capitalei, având ca obiect de activitate „fabricarea de aeronave și nave spațiale, civile. Fabricarea de aeronave fără pilot – UAV/ drone, precum și a componentelor și subansamblelor aferente”. Firma a fost fondată de către Ion Mocanu, din București, și de către Anton Danici, din Chișinău, Republica Moldova, ambii având calitatea de asociați, dar îndeplinind și funcția de administrator.

Potrivit unui document oficial, anul trecut, compania Stimpex SA a convocat o Adunare Generală a Acționarilor, pentru data de 3 decembrie 2025, „în vederea aprobării unei investiții financiare pe termen lung, în sumă maximă de 2 milioane de euro, privind achiziția de părți sociale în procent de 20% din capitalul social al SC Qognifly Systems SRL”. Nu există, până în acest moment, date dacă această achiziție a fost aprobată și parafată.

Stimpex SA este un client fidel al afacerilor cu instituțiile de forţă ale statului. Însă nu doar relația cu aceste instituții atrage atenţia, ci mai ales structura acționariatului. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), acționarii societății în cauză erau, în 2017, când „Jurnalul” a făcut dezvăluiri în legătură cu un contract cu statul al acestei firme, Marcel Istrate, Cristian Toroipan, Isidor Stamatoiu, Costel Chivu, Vasile Moldovan, Mihai Laurențiu Sima, Nicolae Crânganu, George Chircu, Gabriel Gheorghe Caliță și Aurel Prodea. SC Stimpex SA este administrată de către Marcel Istrate, Marin Ștefan și Vlad Constantin Istrate.

Legături interesante

Acționarul Cristian Toroipan apărea asociat în două companii care au legătură cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu și cu fostul lider sindical Liviu Luca. Este vorba despre SC Global Video Media SA, unde Toroipan era asociat alături de un alt apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu, Eugen Luha, și de celebra PSV Company SA. De asemenea, numele lui Cristian Toroipan, care ar fi chiar vărul soției lui Liviu Luca, mai apărea și pe lista acționarilor SC Realitatea Media SA. Partenerul de afaceri al lui Toroipan din SC Global Video Media SA, Eugen Luha, era, la momentul anului 2017, președinte al Federației Sindicatelor Gaz-România (FSGR) și vicepreședinte al CNSLR Frăția.

Legăturile interesante dintre acționarii și administratorii SC Stimpex SA cu sferele înalte ale societății nu se opresc aici. Așa cum aminteam mai sus, unul dintre administratorii companiei se numește Marin Ștefan. Acesta este asociat în cadrul unei alte firme, denumită SC Rom Offset Management & Production SRL, unde mai apare un asociat pe nume Bogdan Ceaușelu, fiul unui fost general, care, la rândul lui, a fost partener de afaceri cu fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu, în cadrul SC Boss Exim Trading SRL. Această companie a derulat afaceri cu reparații de tehnică militară exportată din nordul Africii. Din societate a mai făcut parte și fiul fostului general Grigorie Ghiţă, Adrian Ghiță, un ex-salariat al Romtehnica.

Afacere românească, dar cu acționariat polonez

Despre cea de-a patra companie care participă la acest program, SC Orbotix Industries SRL, aflăm de la Registrul Comerțului că aceasta a fost înființată la data de 16 septembrie 2024, sub numele de SC Orbotix Technologies Industries SRL, cu un prim obiect de activitate declarat „cercetare și dezvoltare în științe naturale și inginerie”. Firma a fost fondată de către compania SC Leryion Global Holdings SRL din Galați și îl are drept administrator pe Bogdan Ochiana.

Ulterior, societatea și-a declarat alt obiect principal de activitate, respectiv „fabricarea de aeronave și nave spațiale”. Iar la data de 6 martie 2025, acționarul unic Leryion Global Holdings SRL decide să se retragă din firmă, cesionând părțile sociale către compania Orbotix Industries SPOa Organiczona Odpowiedzidlnoscia, cu sediul în Polonia, la Varșovia, reprezentată de același Bogdan Ochiana, în calitate de administrator.

La data de 8 august 2025, firma a preluat actuala denumire – SC Orbotix Industries SRL.

PUNCT DE VEDERE

BraveX Aero SRL precizează, într-un punct de vedere transmis redacției, că termenul legal pentru depunerea bilanțului contabil aferent anului 2025 este 2 Iunie 2026, motiv pentru care datele financiare aferente anului 2025 nu figurează încă înregistrate la Ministerul Finanțelor la data publicării articolului. Conform reprezentanților companiei, datele ce disponibile acum, cu titlu provizoriu sunt: Cifra de afaceri - 834,667 RON; Venituri totale - 1,682,486 RON; cheltuieli - 1,767,128 RON; Profit: -84,642 RON (pierdere). Numar salariați la 31.12.2025: 10

„Nu prevedem schimbări semnificative înainte de publicarea lor oficialã, planificată pentru începutul săptămânii viitoare. Menționăm faptul că pierderea înregistrată era previzibilă în condițiile cliclurilor de business normale pentru activitatea pe care o desfășurăm”, transmit reprezentanții companiei

Conform punctului de vedere, în prezent, BraveX Aero desfășoară activitate operațională și comercială în domeniul dezvoltării de sisteme aeriene fără pilot, având o echipă formată din angajați și colaboratori activi implicați în cercetare, dezvoltare, producție și operațiuni comerciale. “Firma a fost înființată în 2024, ca rezultat a peste șapte ani de muncă de R&D a fondatorilor săi – muncă ce a permis atragerea unei investiții de tip pre-seed de peste 700,000 Euro. Această investiție, capital financiar cât și de încredere din partea investitorilor noștri a condus la creșterea echipei și a permis lansarea producției de drone pentru prima dată în Cluj. Astfel, în ultimul an și jumătate de activitate comercială, compania a livrat drone proiectate și produse în Cluj, de tip aripă fixă, din trei modele diferite, a încheiat parteneriate cu companii din România și Europa și deține în portofoliu clienți recurenți din domeniul apărării. La data prezentei, BraveX Aero are 10 angajați și 9 colaboratori activi, personal cu înaltă calificare în domeniul aero-spațial, tehnologic cât și de business. De asemenea, până in prezent, cifra de afaceri a BraveX Aero pe anul 2026 este 1,385,185 RON, conducerea companiei prevăzând o creștere susținuta în continuare. Validarea tehnologiei și rezultatele comerciale bune ne conduc de asemenea în 2026 către o nouă rundă de finanțare, de tip “seed””, mai precizează societatea în cauză

