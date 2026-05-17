Motociclist mort în Pasul Palma, după o coliziune violentă cu un autoturism pe DN 17A

Accident grav în Suceava: un motociclist a murit, iar o femeie a fost dusă la spital după impactul din Pasul Palma

Un grav accident rutier s-a produs duminică după-amiază pe drumul național DN 17A, în zona Pasului Palma, din județul Suceava. În coliziune au fost implicate o motocicletă și un autoturism, iar bilanțul este tragic: un motociclist în vârstă de 53 de ani și-a pierdut viața, în timp ce femeia care se afla împreună cu el pe motocicletă a fost transportată la spital.

Impactul a mobilizat rapid mai multe echipaje de intervenție, inclusiv pompieri militari, paramedici SMURD și cadre medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Motociclistul a intrat în stop cardio-respirator

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, pe motocicletă se aflau două persoane, un bărbat și o femeie. În urma impactului cu autoturismul, bărbatul a fost găsit în stare extrem de gravă, în stop cardio-respirator.

Echipajele medicale și paramedicale au început imediat manevrele de resuscitare, încercând să îi salveze viața. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse la fața locului, medicii au fost nevoiți să declare decesul motociclistului.

„Femeia este conștientă și cooperantă, primește îngrijiri medicale și va fi transportată la spital”, a transmis ISU Suceava.

Ulterior, reprezentanții instituției au oferit detalii suplimentare despre starea victimelor și modul în care s-a desfășurat intervenția.

„Pe motocicletă se aflau două persoane, un bărbat şi o femeie. Bărbatul se afla în stop cardio-respirator şi a fost resuscitat de către echipajele medicale şi paramedicale, iar femeia, care este conştientă şi cooperantă, primeşte îngrijiri medicale şi va fi transportată la spital. Din nefericire, a fost declarat decesul motociclistului. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani", a comunicat ISU.

Intervenție amplă a salvatorilor

La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție pentru acordarea primului ajutor și pentru gestionarea situației de urgență. Salvatorii au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2 și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Traficul în zona Pasului Palma a fost afectat temporar, iar autoritățile au început cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs coliziunea dintre motocicletă și autoturism, precum și dacă viteza, condițiile de drum sau alte elemente au contribuit la producerea tragediei.

Agerpres