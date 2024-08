Ciolacu, despre medicii de la Pantelimon: Ar fi trebuit să salveze vieți, nu să omoare oameni

„Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva în realitate, pentru că noi vorbim de niște medici care trebuie să salveze vieți, nu să omoare oameni, mai ales că nu vorbim de un omor accidental sau de malpraxis. Vorbim de omor premeditat, un lucru foarte grav”, a spus Marcel Ciolacu, întrebat despre cazul medicilor de la ATI „Sf. Pantelimon”.

El precizează că „anumite lucruri au fost observate mai demult”, din aprilie, când s-a trimis un control administrativ să urmărească din punct de vedere administrativ cheltuielile și dacă procedurile sunt respectate.

„În primul rând acesta este atributul Ministerului Sănătății, apoi am văzut că a fost un control de la Colegiul Medicilor care au spus că nu se întâmplă nimic. Am văzut atitutdinea ministrului când a cerut imediat ca managerii să își depună demisiile, deoarece ei erau cu concurs, nu puteau fi demiși decât dacă acceptau demisia de onoare și sunt ferm convins, mai ales după comunicatul... de mult timp nu am avut un comunicat atât de dur al unor magistrați, mai ales că vorbim de niște făptuitori medici, sunt ferm convins că încet-încet vom afla tot adevărul”, a mai spus Ciolacu.

Premierul spune că românii așteaptă de la autorități „să nu ia decizii emoționale”, însă cere ca o decizie să fie luată săptămâna aceasta.

„Îmi doresc ca în cursul acestei săptămâni să avem totul la dispoziție ca să putem să luăm o decizie, să vedem dacă s-a știut de acest lucru, dacă a fost tolerat administrativ. (...) Dacă aș fi un prim-ministru care aș lua decizii emoționale, presupun că aș fi schimbat-o și pe doamna ministru Deca săptămâna trecută, când a fost scandalul de la SNSPA. Pe mine mă interesează să iau deciziile corecte și îndreptățite în funcție de fapte”, a mai spus Ciolacu.

Doi medici și o asistentă de la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” București au fost reținuți miercuri în cazul morților suspecte. Medicii sunt acuzați de omor calificat, după ce ar fi redus doza de noradrenalină unui pacient de la Terapie Intensivă.

(sursa: Mediafax)