Scandal uriaș la Spitalul Sf. Pantelimon. Medicii de la ATI și-au depus demisiile. Spitalul nu mai face internări

Întrebată despre situația pacienților actuali, Pompilian a subliniat că medicii vor continua să îngrijească bolnavii din ATI până când aceștia vor fi stabilizați. „Aceasta nu este o grevă spontană. Noi rămânem să îngrijim pacienții din ATI. Am anunțat toate secțiile că, din cauza demisiilor noastre din gărzi, internările sunt momentan suspendate”, a declarat aceasta la Antena 3 CNN.

Din cei 12 medici care lucrează în prezent în secția ATI, opt și-au depus deja demisiile. Pompilian a precizat că o parte dintre aceștia sunt anchetați, însă motivul demisiilor nu are legătură cu investigațiile în curs.

Referindu-se la o recentă controversă legată de un număr mare de decese raportate în spital, Pompilian a explicat că cifrele prezentate inițial erau greșit interpretate: „Statisticile care arătau 30 de decese în trei zile nu reflectă realitatea. Acelea erau date din sistemul informatic, care nu înseamnă neapărat că toți pacienții au decedat.”

Șefa ATI a mai clarificat și utilizarea medicamentului noradrenalină, menționând că acesta nu este vital pentru supraviețuirea pacientului, ci doar un adjuvant pentru susținerea tensiunii arteriale în diverse patologii.

„Am făcut statistica (...) cu acele 3 zile reclamate că au murit 30 de pacienți. Domnilor, aia este o poză din sistemul informatic al spitalului în care sunt pacienții ieșiți din reanimare. Ieșiți nu înseamnă neapărat morți. Decesele au fost mult mai mici decât au fost prezentate”, a spus Șefa ATI.

„Noradrenalina, să ne înțelegem, nu este un medicament fără de care nu supraviețuiește bolnavul. Deci nu-l omoară dacă nu i-l dai. Haideți să nu înțelegem. Este un medicament care se dă în multe patologii, are rolul de a susține tensiunea pacientului”, a mai explicat șefa ATI de la Spitalul Pantelimon.

„Este o specialitate grea, dar este o specialitate care este perfelită în momentul ăsta. Deci preferăm să ne ducem niște locuri unde avem liniște și unde nu suntem călcați în picioare. Este inadmisibil să avem în fiecare săptămână o reclamație că n-am salvat pacient cu neoplasm de 8 ani, că n-am pus doza de noradernalină”, a mai spus Florina Pompilian.

Această situație tensionată ridică mari semne de întrebare privind viitorul secției ATI de la Spitalul Pantelimon și capacitatea spitalului de a continua să ofere servicii medicale esențiale în condițiile actuale.

Șefa ATI, despre doctorițele reținute: Erau empatice, își făceau activitatea medicală cu răspundere

„Nu am avut niciodată impresia că au comportament anormal. Erau empatice, își făceau activitatea medicală cu răspundere. Nu am remarcat nimic, nici eu și nici colegii mei, pentru că noi am tot discutat asta. Nu am avut nicio plângere. Eu nu mai pot spune nimic în momentul ăsta”, a precizat Florina Pompilian.

Anchetatorii susțin că două doctorițe au provocat moartea unui pacient în vârstă de 54 ani

Procurorii au anunțat, miercuri, reținerea pentru 24 de ore a două femei, Maria Miron și Mirela Păiuș, medici la spitalul menționat.

Anchetatorii susțin că cele două doctorițe au provocat moartea unui pacient în vârstă de 54 ani, internat în stare gravă la Secția ATI, prin scăderea dozei de noradrenalină.

Procedura a condus la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului.

Miron și Păiuș „au conceput și pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină pentru pacienți care necesitau terapie intensivă, dar cu privire la care apreciau că nu mai este oportună menținerea în viață", susțin procurorii.

Managerul și directorul medical de la Spitalul Pantelimon au demisionat. Rafila nu consideră că are de ce să demisioneze

Managerul și directorul medical de la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” din Capitală au demisionat, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Demisia managerului va intra în vigoare doar peste câteva zile. În schimb, Rafila nu consideră că are de ce să demisioneze după scandalul în care medici de la Spitalul „Sf. Pantelimon” au fost acuzați că au omorât oameni cu premeditare.