Ciucu se plânge că toate comasările de instituții au ajuns pe masa judecătorilor

'Am început și vor mai urma diferite comasări, restructurări. Ați văzut că sunt cu cântec foarte multe dintre ele. Sunt contestate. E normal, până la urmă. Toate comasările pe care le-am făcut au fost deja atacate în instanță. Sunt vreo nouă procese. Eu fac ceea ce pot și ceea ce ține de noi. Ce va face justiția mai departe... Nu mi se pare normal ca o primărie să fie condusă de către judecători. Mi se pare normal ca o primărie să fie condusă de către Consiliul General și de către primar. Dar o să vedem, pentru că nu poți să știi niciodată ce o să iasă din nouă procese. Dar, în fine, înțeleg că e greu astăzi ca un primar sau un Consiliu General să își exprime propria viziune, pentru că sunt fel și fel de chichițe administrative care blochează orice. Asta este cultura juridică în care trăim astăzi', a spus el.



Primarul a explicat că bugetul local pentru acest an este estimat la 8,4 miliarde de lei, provenind în principal din fonduri de la Guvern și din finanțări rambursabile și nerambursabile. La acestea se adaugă sumele transferate de Ministerul Sănătății pentru plata personalului medical.



'Este un buget important, pe care sper să îl putem executa întocmai, mai ales că suntem aproape la jumătatea anului', a spus el.



Din bugetul local, 6,2 miliarde reprezintă sume și cote defalcate din impozitul pe venit. Edilul general a atras atenția că o sumă 'foarte mică', de 70 de milioane de lei, provine din prestări servicii. De asemenea, doar 64 de milioane vin din taxe.



Ciucu a menționat că adminstrația locală vizează creșterea veniturilor obținute prin concesiuni sau unele taxe. În acest sens, a estimat că majorarea chiriilor pentru locuințele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar va aduce 500 de milioane de lei anual.



'Noi, ca primărie, suntem responsabili nu doar să așteptăm de la Guvern să ne vină bani, ci să găsim formule prin care să finanțăm orașul, folosind activele pe care le are', a precizat el.



Bugetul prevede 5,7 miliarde de lei (68%) pentru funcționare și 2,7 miliarde de lei (32%) pentru dezvoltare.



Edilul a subliniat că Bucureștiul generează un PIB comparabil cu cel al Republicii Moldova și Bulgariei, iar PIB-ul per capita este comparabil cu cel al Vienei.



'Administrația publică, primăriile au rămas în spate în raport cu societatea și mediul de afaceri. În următorii ani trebuie să recuperăm, să aducem în bugetul nostru acele proiecte de investiții care să ducă orașul, calitatea vieții în București, spre nivelul PIB-ului pe care îl producem pentru România', a spus Ciucu.

AGERPRES