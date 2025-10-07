Circulația feroviară este oprită pe magistrala 100 din cauza unei șine rupte

Compania CFR SA anunță că, începând cu ora 6.00, circulația trenurilor este temporar suspendată pe secția de circulație Roșiori Nord – Atârnați, aflată pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, ca urmare a constatării unei ruperi de șină la kilometrul 97+000, pe firul I.

Firul II este închis permanent pentru lucrări, motiv pentru care, până la finalizarea intervenției, circulația feroviară pe acest tronson este întreruptă.

Două trenuri staționează în stațiile Roșiori Nord și Atârnați, urmând a-și relua deplasarea imediat după remedierea situației.

La fața locului a fost trimisă o drezină din Roșiori Est, iar personalul de specialitate al Sucursalei Craiova intervine pentru refacerea liniei și reluarea circulației în condiții de siguranță, în cel mai scurt timp posibil.

(sursa: Mediafax)