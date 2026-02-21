x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Feb 2026   •   10:40
Circulația trenurilor se desfășoară sâmbătă dimineața în condiții de iarnă, utilajele de deszăpezire fiind pregătite să intervină unde este nevoie, a anunțat compania CFR SA.

Compania Națională CFR SA anunță că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au fost prealarmate utilajele de deszăpezire, în vederea intervenției operative, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Pe raza sucursalelor afectate de ninsori au fost mobilizați 314 angajați pentru asigurarea permanenței și monitorizarea infrastructurii feroviare.

În cursul nopții nu au fost înregistrate situații care să impună intervenția echipelor sau a utilajelor, arată compania.

Circulația trenurilor se desfășoară în condiții de iarnă.

