Circulaţie rutieră în condiţii de vreme severă în unele zone, transport aerian, feroviar şi naval fără probleme

"Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează că, urmare a Codului roşu emis de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), toate structurile din subordine monitorizează permanent evoluţia condiţiilor meteo şi starea infrastructurii de transport, pentru asigurarea siguranţei participanţilor la trafic şi a continuităţii transporturilor", se arată într-un comunicat al MTI.



Potrivit sursei citate, miercuri dimineaţa a avut loc la sediul instituţiei un Comandament pentru Situaţii de Urgenţă, în format restrâns, unde a fost prezentată situaţia modurilor de transport.



Astfel, pe reţeaua rutieră naţională, se circulă în condiţii normale de vreme severă, în zonele afectate de precipitaţii abundente. Pe DN 22D, în judeţul Tulcea, se înregistrează acumulări de apă pe carosabil, iar echipele de intervenţie acţionează pentru evacuarea apei şi semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate.



Transfăgărăşanul (DN 7C) şi Transalpina (DN 67C) rămân închise circulaţiei, conform programului sezonier de restricţionare, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile la altitudine, iar pe DN 2A, în localitatea Gălbiori, judeţul Ialomiţa, se înregistrează acumulări de apă pe carosabil.



"La faţa locului există echipe de intervenţie pentru evacuarea apei şi semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate. Participanţii la trafic sunt sfătuiţi să circule cu prudenţă şi să respecte indicaţiile Poliţiei Rutiere şi ale echipelor de drumari", conform comunicatului.



Activitatea portuară se desfăşoară în condiţii normale, iar porturile rămân deschise navigaţiei. Totuşi, Bara Sulina este închisă navigaţiei din cauza intensificărilor de vânt şi ploaie, urmând ca restricţiile să fie ridicate imediat ce condiţiile meteo o vor permite. ARSVOM şi AFDJ sunt pregătite să intervină dacă situaţia o va impune, dă asigurări MTI.



În ceea ce priveşte transportul feroviar, conform informaţiilor transmise de CFR SA, traficul feroviar se desfăşoară normal, fără evenimente majore generate de condiţiile meteorologice.



CFR SA, atât la nivel central cât şi la nivelul regionalelor Bucureşti şi Constanţa, este mobilizată în vederea asigurării circulaţiei trenurilor, dar şi pentru prevenirea şi intervenţia rapidă în situaţia în care condiţiile meteorologice se înrăutăţesc. Până la această oră nu sunt raportate evenimente de natură a afecta infrastructura feroviară sau traficul feroviar.



Pe aeroporturile aflate în coordonarea Ministerului Transporturilor, activitatea se desfăşoară normal, având în vedere situaţia meteorologică de Cod roşu de ploi şi vânt. Nu au fost raportate curse anulate sau întârzieri semnificative din cauza condiţiilor meteo.



Nici la Metrorex nu s-au înregistrat probleme, iar circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii normale, fără întârzieri sau disfuncţionalităţi cauzate de vreme. Conducerea Metrorex a solicitat creşterea gradului de mobilizare pentru prevenirea şi intervenţia rapidă, în vederea asigurării funcţionării, în condiţii optime, a reţelei de metrou. Echipele de specialitate acţionează prin monitorizarea staţiilor, galeriilor şi a căilor de acces cu scopul de a interveni prompt pentru remedierea oricărei situaţii cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile. La acest moment, trenurile de metrou circula conform graficului de circulaţie, conform MTI.

