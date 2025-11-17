Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă, modificată temporar pe 19 şi 20 noiembrie

Potrivit unui comunicat al operatorului feroviar de călători, pe 19 şi 20 noiembrie vor fi anulate trenurile R-M 7903 Bucureşti Nord (plecare 01:50) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă şi R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord.



De asemenea, în locul trenurilor R-M 7901 Bucureşti Nord (plecare 00:30) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă, R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord, R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord, R-M 7905 Bucureşti Nord (plecare 03:10) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă şi R-M 7908 Aeroport Henri Coandă (plecare 03:52) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord vor circula următoarele garnituri: R-M 7961 Bucureşti Nord (plecare 00:30) - Aeroport Henri Coandă, R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) - Bucureşti Nord, R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) - Bucureşti Nord, R-M 7963 Bucureşti Nord (plecare 03:30) - Aeroport Henri Coandă şi R-M 7966 Aeroport Henri Coandă (plecare 04:32) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord.

