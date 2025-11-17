Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă, modificată temporar pe 19 şi 20 noiembrie

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Noi 2025   •   18:00
 Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă va fi modificată temporar, în zilele de 19 şi 20 noiembrie, pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în staţia Bucureşti Nord, a anunţat, marţi, CFR Călători.

Potrivit unui comunicat al operatorului feroviar de călători, pe 19 şi 20 noiembrie vor fi anulate trenurile R-M 7903 Bucureşti Nord (plecare 01:50) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă şi R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord.

De asemenea, în locul trenurilor R-M 7901 Bucureşti Nord (plecare 00:30) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă, R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord, R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord, R-M 7905 Bucureşti Nord (plecare 03:10) - Parc Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă şi R-M 7908 Aeroport Henri Coandă (plecare 03:52) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord vor circula următoarele garnituri: R-M 7961 Bucureşti Nord (plecare 00:30) - Aeroport Henri Coandă, R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) - Bucureşti Nord, R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) - Bucureşti Nord, R-M 7963 Bucureşti Nord (plecare 03:30) - Aeroport Henri Coandă şi R-M 7966 Aeroport Henri Coandă (plecare 04:32) - Parc Mogoşoaia - Bucureşti Nord.

AGERPRES

