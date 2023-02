Ciucă: Nu ne putem plânge de planuri și proiecte. Ele suferă la punerea în aplicare

„Imediat după cutremurul din județul Gorj și replicile care au urmat, am avut o legătură directă cu instituția Prefectului Gorj, cu autoritățile administrației publice locale și în urma solicitărilor venite de la acest nivel, am dispus ca doi experți, care sunt atestați cu practică pentru această categorie de expertizare, inclusiv unul dintre ei pe monumente istorice, fiind vorba și de clădiri afectate care sunt clasificate, s-au deplasat încă de duminică în județul Gorj și în cursul zilei de ieri și astăzi inaspectează, evaluează aceste clădiri afectate. Am ținut legătura cu doamna prefect, din județul Gorj și am cerut ca astăzi, cât mai rapid posibil, să avem o evaluare a daunelor, pagubelor produse, respectiv pe cât posdibil astăzi să înc hidem la nivel județean, cu o hotărâre a Comitetului Jucdețean pentru Situații de Urgență, pentru a vedea la nivelul autorităților locale, fie că vorbim de Tîrgu Jiu sau alte unități administrativ teritoriale, care sunt clădirile afectate și care ar fi măsurile și sprijinul, resursele financiare pentru ca situația acestor clădiri afectate să fier rezolvată”, spune Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

El arată că va prezenta în ședința de guvern cu măsuri de sprijinire a acestor autorități locale.

„Ne referim în primă fază la clădiri care au ca și destinație școli, acolo este prioritatea noastră. Așteptăm documentația în cursul zilei de astăzi, ne vom mișca rapid cu celelalte ministere pentru a veni cu o propunere în ședința de guvern.

Ieri noaptea s-a închis apelul de proiecte pentru nivelul de risc seismic, pe programul nou inițiat de actualul guvern, platforma a fost desdchisă în 3 ianuarie până în 20 februarie și sunt încărcate 366 de cereri care privesc 132 de blocuri de locuințe, respectiv 234 de clădiri publice. Valoarea acestor ceriri care urmăresc consolidarea de clădiri cu risc seismic este de 5,7 miliarde lei. Am avut o evaluare continuă a acestor solicitări, la marea majoritate a lor sunt transmise solicitări de clarificări astfel încât la 1 martie, termenul asumat, să putem să emitem ordinul de ministru pentru introducerea în programul de consolidare a acelor investiții urcate în platformă și care sunt eligibile. Finanțarea este pe legea 212 nerambursabilă sută la sută din bugetul de stat”, adaugă Cseke Attila.

Premierul Nic olae Ciucă a cerut constituirea unui instrument care să monitorizeze realizarea în practică a tuturor acestor proiecte.

„Nu ne putem plânge de planuri și proiecte, ceea ce putem să constatăm este faptul că ele suferă din punct de vedere al punerilor în aplicare. Și atunci, vă rog să avem un instrument, la nivelul comitetului, prin care să monitorizăm evoluția punerii în aplicare a tuturor acestor proiecte. Dvs le veți aproba, ele sunt în coordonare la nivelul miinsterului dar aș dori foarte mult să avem coontribuția de responsabilitate a autorităților locale pentru că la nivelul lor există responosabilitatea față de tot ceea ce se realizează în comunități și atunci, stabilim, vă rpg să veniți cu propuneri concrete, luăm decizia în comitet și o transmitem ca atare. Totodată, este important ca pe lângă aceste programe finanțate de la bugetul de stat să avem în vedere programele, proiectele care sunt în derulare pe fonduri europene, atât de coeziune cît și din PNRR precum și celelalte programe care sunt finanțate de diverse instituții cum ar fi programul derulat prin finanțare de la Banca Mondială și care de asemenea este o oportunitate f bună care nu Are ritmul pe care noi l-am așteptat în vederea punerii lui în practică. Acestea toate sunt elemente de monitorizare la nivelul Comitetului și pentru măsuri concrete astfel încât să avem certitudinea că se vor îndeplini”, afirmă premierul.

Nicolae Ciucă precizează că obiectivele prioritare, în acest moment, sunt elementele de infrastructură din ministerul Educației, respectiv școlile și celelalte clăduri în care se desfășoară procesul de învîțământ, precum și spitalele și clăîdirile publice unde își desfășoară activitatea un număr mare de persoane.

„Pentru că avem în acest moment prioritățile și practic identificate o parte din fonduri, acolo unde nu vom avea resursa financiară de la fondul de rezervă va trebui să ne coordonăm cu Ministerul de Finanțe și să identificăm soluțiile de asigurare a finanțării. Cert este că avem nevoie de prioritizare în funcție de nivelul de risc seismic și de asemenea să ne coordonăm cu posibilitățile financiare ale autorităților locale pentru că, încă o dată, este asumarea la nivelul guvernului dar în coordonare cu autoritățile locale”, încheie Ciucă..

